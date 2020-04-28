Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал два организационных распоряжения, связанных с профилактикой заболевания новой коронавирусной инфекцией в армии и ведомственных учебных заведениях.

Первое касается солдат-призывников, увольняемых со службы этой весной и летом. По приказу министра, им заранее приобретают билеты до дома. Каждого перед отправкой снабжают медицинскими масками и антисептиком для рук.

До железнодорожного и автовокзала, а также в аэропорт уволенных доставляют ведомственным транспортом, прошедшим санобработку. А когда бывшие солдаты соберутся в военкомат для постановки на воинский учет, им сообщат день и время, не совпадающие с визитами в комиссариат призывников весны-2020.

Чуть ранее Сергей Шойгу распорядился досрочно - до 30 апреля - завершить учебный год в кадетских, Суворовских и Нахимовском военных училищах и других довузовских учреждениях Минобороны. Это значит, что летние каникулы у многих воспитанников начнутся уже на этой неделе. Однако те, кто из-за пандемии вынужден сидеть в "кадетке" на карантине, смогут поехать домой только после его завершения.

В Минобороны также сообщили, что в связи со сложной санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране учебный год курсантов и слушателей армейских и флотских вузов решено завершить до 5 мая. В тот же срок во всех военных училищах, академиях и институтах министерства обороны проведут выпуск лейтенантов.

Между тем, по данным ведомства, в военных вузах COVID-19 выявлен у 963 курсантов, слушателей и офицеров. Он также обнаружен у 271 преподавателя и воспитанника довузовских учебных заведений Минобороны. В ходе сплошного тестирования с марта по 27 апреля COVID-19 диагностирован у 901 военнослужащего. Всем им оказывается необходимая медпомощь.