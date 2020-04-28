28 апреля состоялась онлайн-конференция "Театр и пандемия: новое пространство и новая реальность", в которой приняли участие руководители ведущих столичных коллективов, продюсеры и титулованные научные эксперты - Владимир Урин, Григорий Заславский, Евгений Писарев, Марк Варшавер, Кирилл Крок, Давид Смелянский, Олег Иванов и другие.

Потребность в таком профессиональном разговоре в высшей степени своевременна - пандемия оказалась беспощадна к сценическим искусствам. Театры несут огромные убытки и вернутся к некоему подобию привычной жизни позднее других учреждений культуры. Просто потому, что, с точки зрения Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, более опасного места, чем театр, попросту не существует. Понятно, что зрителей еще можно обязать приходить в театр в спасительных медицинских масках и рассаживать их через одного, но для актеров такая форма защиты неприемлема. Можно, конечно, устроить представление поры пандемии, когда участники спектакля и зрители поголовно будут экипированы всеми доступными средствами безопасности, - но не уверен, что оно понравится уставшей от коронавируса публике. К тому же потенциальные зрители в послепандемической реальности столкнутся с новыми проблемами, прежде всего экономическими. Впрочем, как и сами театры.

Назову ежедневные убытки Большого театра только от продажи билетов - это 9 млн рублей, то есть порядка 200 млн рублей в месяц

Понятно, что у разных коллективов разные проблемы. Ни один из участников вчерашнего собрания не сомневается в том, что государство позаботится о системообразующих театрах, которые являются не только театральными институциями, но и символами национальной культуры, самой государственности. Сегодня невозможно представить себе высочайший ответ на прошение о помощи Большому театру, подобный тому, который В.И. Ленин дал А.В. Луначарскому: "Все театры советую положить в гроб". Сознательно гробить театры никто не собирается - ни Большой, ни Малый, ни Театр К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, далее по списку.

Но во время простоя каждый из них теряет от 40 до 60 процентов запланированного бюджета. Назову лишь ежедневные убытки Большого театра только от продажи билетов - это 9 млн рублей, то есть порядка 200 млн рублей в месяц. И при этом правительство предполагает сократить бюджеты федеральных учреждений культуры как минимум на 10 процентов. Думаю, что аналогичная судьба ждет театры, находящиеся в региональном ведении, так как основные средства уходят на борьбу с пандемией и поддержку экономики, на что в республиканских и губернских бюджетах деньги не были предусмотрены.

Театры во всем мире уже сейчас вносят серьезные коррективы в свои творческие планы как минимум на ближайшие два сезона. Резко сокращается количество новых постановок, отменяются гастроли, пересматриваются составы исполнителей. В нынешних условиях далеко не каждый музыкальный театр может заключать контракты со звездами первой величины. Без режима разумной экономии просто не выжить. Старое - брежневской поры - заклинание о том, что "экономика должна быть экономной", оказывается в высшей степени уместным. Но при всей его актуальной мудрости оно имеет смысл лишь до определенных пределов.

Хорошо помню жизнь музыкальных театров в 90-е годы прошлого века, когда артисты балета, оперные певцы, оркестровые музыканты из России разлетелись по всему свету. Кому-то повезло украшать лучшие мировые сцены, кто-то выступал во второразрядных театрах, но получали они много больше того, чем могли заработать в родных пенатах. Только в начале 2000-х удалось переломить ситуацию с помощью учреждения грантов Президента России ведущим театральным и музыкальным коллективам страны. Если мы не сумеем в нынешней чрезвычайно сложной экономической ситуации сохранить заработную плату в этом сегменте художественного творчества, то мы рискуем откатиться к ситуации тридцатилетней давности. И для того, чтобы ее снова выправить, потребуется куда больше времени, чем на восстановление экономики.

Актерам драматических театров уезжать некуда. Но это вовсе не означает, что они не смогут найти работу на стороне даже в условиях сокращающегося кино- и телепроизводства. Повторю, мы все это уже проходили - с большим уроном для сценического искусства.

Сегодня никто из руководителей театров не может пожаловаться на отсутствие творческих свобод. Но все они не могут не признать, что нынешние условия хозяйствования в бюджетных учреждениях культуры более регламентированы, чем в конце 80-х - 90-х годах минувшего столетия. Приказ Министерства культуры СССР "О комплексном эксперименте по совершенствованию управления и повышению эффективности деятельности театров", выпущенный 6 августа 1986 года, открыл путь реформам, которые в конечном счете позволили театральному делу устоять в период "бури и натиска", в самом начале формирования капиталистических отношений в новой России. Отсутствие денег в казне компенсировалось экономической свободой учреждений культуры.

В период самой пандемии и долгого выхода из нее нынешние рамки экономической деятельности театров должны быть расширены

Так было до начала ХХI столетия. Хозяйственная свобода истончалась по мере того, как бюджет Российской Федерации оказывался в состоянии выполнять социальные обязательства, - в том числе и по отношению к театрам. Но похоже, что в период самой пандемии и долгого выхода из нее, когда на культуру будет не хватать денег, нынешние рамки экономической деятельности театров должны быть расширены. Не надо бояться. В конечном счете в выигрыше будут зрители.