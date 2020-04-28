Симулятор снежного бездорожья SnowRunner вышел на всех платформах

Издательство Focus Home Interactive и студия Saber Interactive выпустили новую игру SnowRunner - симулятор езды по бездорожью - на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Новинку по праву можно считать духовной наследницей Spintires: MudRunner, но с большим уклоном на преодоление пересеченной местности в зимних заснеженных условиях.

Цена, в зависимости от платформы, варьируется от 1399 рублей в Epic Games Store до 50 долларов (около 3700 рублей) в Microsoft Store.

Геймерам предлагается поучаствовать в экстремальных гонках с реалистичной физикой, испытать 40 уникальных транспортных средств, которые можно улучшать и настраивать, выполнить десятки сложных заданий в едином игровом мире и мультиплеер до 4 человек.

Кроме того, к запуску на YouTube опубликован релизный трейлер проекта.