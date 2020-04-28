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28.04.2020 12:17
Рубрика: Власть

Солдаты получат медицинские маски и антисептики при демобилизации

Текст: Александр Степанов
В российских Вооруженных силах началось увольнение в запас военнослужащих срочной службы, которые призывались весной прошлого года, эти мероприятия будут проходить при соблюдении повышенных мер безопасности, сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил организовать увольнение срочников при условиях обязательного проведения специальных мероприятий, которые направлены на сохранение жизни и здоровья военнослужащих.

Призывные комиссии начнут работать после 6 мая

В частности всем, кто увольняется в запас, помогут приобрести проездные билеты от железнодорожных вокзалов и аэропортов до мест постановки на воинский учет. Кроме того, военнослужащим выдадут медицинские маски и антисептики для рук.

"Доставка военнослужащих, уволенных в запас, до железнодорожных вокзалов и аэропортов будет осуществляться исключительно на автотранспорте Минобороны, прошедшем специальную обработку", - подчеркнули в военном ведомстве.

Кроме того, работа военкоматов сейчас организована так, что призывники и военнослужащие, прибывшие для постановки на воинский учет, не пересекаются между собой.

В Минобороны напомнили, что призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, проводится с 1 апреля по 15 июля 2020 года

Призыву на военную службу подлежит 135 тысяч человек.

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