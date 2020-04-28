Солидарность и сотрудничество - мощное оружие для победы над пандемией

Выступая с речью на чрезвычайном саммите лидеров G20 по COVID-19, который состоялся по видеосвязи, Си Цзиньпин выдвинул предложение, состоящее из четырех пунктов: раскрыть движущие силы развития, совершенствовать глобальное управление, преодолеть узкие места развития и надлежащим образом урегулировать разногласия. В этих предложениях обозначено направление решения проблем, которые стоят перед мировой экономикой, что способствует созданию большего пространства для глобального развития и более благоприятных условий для международного сотрудничества.

С начала пандемии, придерживаясь принципов открытости, прозрачности и ответственности, Китай незамедлительно предоставил всю информацию ВОЗ и мировому сообществу об эпидемической обстановке, а также полный геном коронавируса, и предпринял ряд мер по содействию международному противоэпидемическому сотрудничеству. Лидерство и прозрачность, которые Китай демонстрирует в профилактике и контроле за пандемией, высоко оценил председатель 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

По состоянию на 19 апреля, правительство Китая предоставило и продолжает предоставлять материальную помощь 127 странам и 4 международным организациям, а также направило 17 групп медицинских экспертов в 15 стран и пожертвовало Всемирной организации здравоохранения 50 миллионов долларов.

Китай прилагает максимум усилий для противодействия распространению коронавирусной инфекции в мире, делится планами диагностики, лечения, профилактики и контроля за вирусом. Эксперты страны поделились опытом в борьбе с COVID-19 со своими коллегами более чем из 100 стран и регионов посредством более 40 видеоконференций, прилагая совместные с другими странами усилия в разработке вакцины от коронавируса и производстве лекарственных препаратов.

Во время ускоренного распространения эпидемии многие страны и регионы мира намерены заимствовать успешный опыт Китая и принять эффективные меры по сопротивлению коронавирусу. Эксперт по инфекционным заболеваниям США Клиффорд Лэйн сказал, что китайский опыт и меры по противостоянию эпидемии уникальны и поучительны. "Они могут помочь другим странам избежать неверных путей", - считает эксперт.

В настоящее время, когда человечество лицом к лицу сталкивается с таким общим вызовом, как глобальный кризис общественного здравоохранения, концепция сообщества единой судьбы находит все более широкую поддержку в мире. Только благодаря солидарности и сотрудничеству народы мира смогут преодолеть кризис и выйти из него быстрее и с меньшим ущербом.

Об этом неоднократно говорил и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, единственный способ преодолеть пандемию - это приложить совместные усилия всех государств, основываясь на духе солидарности и сотрудничества.