Новости

Клинтон поддержит Байдена на предстоящих выборах в США 00:07
В Москве скончались 67 пациентов с коронавирусом 28.04.2020
Советник Трампа спрогнозировал рост безработцы в США до 16-20% 28.04.2020
Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в первом квартале в 1,8% 28.04.2020
Месси признали лучшим футболистом ХХI века по системе рейтингов ELO 28.04.2020
В Керчи Lada упала в море с 25-метрового обрыва 28.04.2020
Минтруд оценил рост числа безработных после пандемии 28.04.2020
В столичной полиции опровергли наличие плана по составленным протоколам 28.04.2020
Непомнящий уступил Карлсену в армагеддоне на онлайн-турнире 28.04.2020
Подмосковье продлило режим самоизоляции до 11 мая 28.04.2020
В США зафиксировано более миллиона случаев заражения COVID-19 28.04.2020
Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19 28.04.2020
Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19 28.04.2020
Коронавирус выявили у 2,5 тысячи военных и гражданских сотрудников ВС 28.04.2020
МИД РФ призывает стороны конфликта в Ливии к общенациональному диалогу 28.04.2020
В Крыму в Просторном отреставрировали памятник воинам-односельчанам 28.04.2020
Автодилеры вошли в список самых пострадавших от коронавируса отраслей 28.04.2020
Звезды "Русского Радио" дали старт акции "Путь Победы" и поздравили россиян 28.04.2020
Вахтовиков с COVID-19 с Чаяндинского месторождения вывезут в медучреждения 28.04.2020
Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи 28.04.2020
В Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус 28.04.2020
В Минздраве назвали число пациентов с пневмонией на интенсивной терапии 28.04.2020
ООН: Пандемия COVID может повлечь до 7 млн незапланированных беременностей 28.04.2020
Греческое правительство представило план выхода из карантинных мер 28.04.2020
Французский премьер-министр изложил план выхода из карантина 28.04.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
На что пойдут субсидии для туроператоров
На что пойдут субсидии для туроператоров
28.04.2020 23:41
Рубрика: В мире

Советник Трампа спрогнозировал рост безработцы в США до 16-20%

Уже к июню на фоне пандемии коронавируса уровень безработцы в США может достигнуть 16-20 процентов, предположил старший советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт. Пока же этот показатель составляет лишь 4,4 процента.

Фото: AP Photo/Dolores Ochoa
Ведущие автозаводы США возобновят производство с 18 мая

"Думаю, что к июню мы будем наблюдать показатели в районе 16-20%", - передает ТАСС ответ Хассетта в эфире телеканала CNN.

По мнению политика, таким образом безработица "скорее всего, достигнет уровня, который не наблюдался с 30-х годов прошлого века". Напомним, что во времена Великой депрессии, одного из самых тяжких испытаний для экономики США, число безработных по стране достигало порядка 25%.

В мире В мире США

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил начать поэтапный выход из режима самоизоляции с 12 мая
Правительство утвердило 28 апреля Днем работника скорой помощи
Минздрав: В РФ нет дефицита мест в больницах для пациентов с COVID-19
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников