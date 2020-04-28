Советник Трампа спрогнозировал рост безработцы в США до 16-20%

Уже к июню на фоне пандемии коронавируса уровень безработцы в США может достигнуть 16-20 процентов, предположил старший советник президента США Дональда Трампа Кевин Хассетт. Пока же этот показатель составляет лишь 4,4 процента.

"Думаю, что к июню мы будем наблюдать показатели в районе 16-20%", - передает ТАСС ответ Хассетта в эфире телеканала CNN.

По мнению политика, таким образом безработица "скорее всего, достигнет уровня, который не наблюдался с 30-х годов прошлого века". Напомним, что во времена Великой депрессии, одного из самых тяжких испытаний для экономики США, число безработных по стране достигало порядка 25%.