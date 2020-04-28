Постановление правительства Санкт-Петербурга от 28 апреля 2020 года № 247 "О Порядке и условиях предоставления единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников"

Во исполнение пункта 2 постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2020 № 221 "Об установлении единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:

1. Утвердить Порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников (далее - Порядок) согласно приложению.

2. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга до 01.05.2020:

2.1. Утвердить форму заявления о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников в соответствии с Порядком (далее - единовременные выплаты), а также форму заявления об отказе от получения единовременной выплаты.

2.2. Определить государственное учреждение Санкт-Петербурга, обеспечивающее перечисление в соответствии с Порядком единовременной выплаты, к целям и предмету деятельности которого относится осуществление указанной деятельности.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора Санкт-Петербурга Эргашева О.Н.

Губернатор Санкт-Петербурга А.Д.Беглов





Приложение к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 28.04.2020 № 247

Порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также членам семей указанных работников

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления в 2020 году дополнительных мер социальной поддержки в виде единовременных выплат медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Санкт-Петербурга, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - медицинские работники), а также членам семей медицинских работников, умерших в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19).

Под членами семьи умершего в связи с заражением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция) медицинского работника (далее - умерший медицинский работник) в целях настоящего Порядка понимаются его супруг (супруга), дети, родители, а также лица, находившиеся у медицинского работника на иждивении на момент его смерти (далее - член семьи умершего медицинского работника).

2. Единовременные выплаты предоставляются однократно медицинским работникам, а также в равных долях членам семей умерших медицинских работников в следующих случаях и размерах:

медицинскому работнику в случае заражения его коронавирусной инфекцией -в размере 300 тыс.руб.;

медицинскому работнику в случае установления ему инвалидности вследствие заражения коронавирусной инфекцией - в размере 500 тыс.руб.;

членам семьи умершего медицинского работника - 1 млн.руб. в равных долях на каждого члена семьи.

3. Для получения единовременной выплаты медицинский работник, имеющий место жительства или место пребывания в Санкт-Петербурге, подает в администрацию района Санкт-Петербурга по месту жительства или по месту пребывания (далее - администрация района) заявление о предоставлении единовременной выплаты по форме, утвержденной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - заявление).

Одним из членов семьи умершего медицинского работника заявление подается на семью в администрацию района по последнему месту жительства или пребывания умершего медицинского работника на территории Санкт-Петербурга.

В случае отсутствия у медицинского работника, а также у умершего медицинского работника места жительства или места пребывания на территории Санкт-Петербурга заявление подается медицинским работником, одним из членов семьи умершего медицинского работника в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (далее - Комитет по социальной политике).

4. Заявление подается лицами, указанными в пункте 3 настоящего Порядка (далее - заявители), лично или через представителя заявителя на бумажном носителе.

4.1. Для получения единовременной выплаты одновременно с заявлением представляются следующие документы:

документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены);

документ, удостоверяющий личность представителя заявителя (паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его замены), и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя (в случае представления документов через представителя заявителя);

документ, подтверждающий место жительства или место пребывания медицинского работника;

документ, подтверждающий последнее место жительства или пребывания умершего медицинского работника (в случае, если заявителем является член семьи умершего медицинского работника);

документы, подтверждающие состав семьи умершего медицинского работника (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, решение суда об установлении факта нахождения на иждивении, документ о назначении пенсии по случаю потери кормильца, свидетельство о смерти в отношении члена семьи умершего медицинского работника (при наличии) (в случае, если заявителям является член семьи умершего медицинского работника);

документ о признании медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией, определенный в соответствии с порядком признания медицинского работника пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам, заболевшим коронавирусной инфекцией, утвержденным Комитетом по здравоохранению;

документы о смерти медицинского работника (свидетельство о смерти, справка о смерти по форме, утвержденной приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 01.10.2018 № 200 "Об утверждении форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, и Правил заполнения форм справок и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния", с указанием в качестве причины смерти заражение коронавирусной инфекцией) (в случае, если заявителям является член семьи умершего медицинского работника).

4.2. Единовременная выплата предоставляется каждому члену семьи умершего медицинского работника в равных долях от общей суммы в размере 1 млн.руб.

В случае, если член семьи умершего медицинского работника желает отказаться от получения единовременной выплаты, в том числе в пользу другого члена семьи умершего медицинского работника, он подает заявление об отказе от получения единовременной выплаты по форме, утвержденной Комитетом по социальной политике.

5. Администрация района или Комитет по социальной политике (далее - исполнительный орган государственной власти) принимает заявление при отсутствии документов в случае, если соответствующие сведения имеются в автоматизированной информационной системе "Электронный социальный регистр населения

Санкт-Петербурга", государственной информационной системе Санкт-Петербурга "Городской реестр социальной защиты" и других государственных информационных ресурсах Санкт-Петербурга. Сведения из государственных информационных ресурсов Санкт-Петербурга приобщаются к заявлению.

В случае, если заявителем не представлены документы и сведения, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций (далее - органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги), исполнительный орган государственной власти запрашивает необходимые для принятия решения о предоставлении единовременной выплаты документы и сведения в порядке межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг (далее - межведомственный запрос).

Межведомственный запрос исполнительный орган государственной власти в течение пяти рабочих дней с даты приема заявления направляет в органы, предоставляющие государственные и муниципальные услуги.

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе.

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении и документах к нему, представленных в исполнительный орган государственной власти.

6. Решение о предоставлении единовременной выплаты или об отказе в ее предоставлении принимается исполнительным органом государственной власти в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления и документов к нему.

О принятом решении исполнительный орган государственной власти информирует заявителя в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения.

Решение о предоставлении единовременной выплаты оформляется распоряжением исполнительного органа государственной власти с указанием размера единовременной выплаты.

Решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты принимается в следующих случаях:

представление заявителем неполных и (или) недостоверных документов, необходимых для предоставления единовременной выплаты;

отсутствие у заявителя права на предоставление единовременной выплаты.

Решение об отказе в предоставлении единовременной выплаты направляется заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

7. Исполнительный орган государственной власти на основании распоряжения о предоставлении единовременной выплаты, заявления и документов к нему формирует личное дело получателя единовременной выплаты (далее - личное дело) и направляет его в государственное учреждение Санкт-Петербурга, определенное Комитетом по социальной политике для обеспечения перечисления единовременной выплаты (далее - учреждение), в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении единовременной выплаты.

8. Учреждение на основании распоряжения исполнительного органа государственной власти о предоставлении единовременной выплаты обеспечивает в течение пяти рабочих дней со дня получения личного дела перечисление единовременной выплаты на счет, указанный в заявлении, открытый в кредитной организации.

9. В случае установления факта необоснованной (излишней) выплаты единовременной выплаты исполнительный орган государственной власти в течение пяти рабочих дней принимает решение о возврате необоснованно (излишне) выплаченной единовременной выплаты (далее - решение о возврате), в котором указывается срок ее возврата. Срок ее возврата составляет 45 календарных дней со дня принятия решения о возврате.

Копия решения о возврате направляется заявителю и в учреждение в течение семи рабочих дней со дня принятия решения о возврате.

Учреждение в течение трех рабочих дней со дня истечения срока указанного возврата уведомляет исполнительный орган государственной власти о возврате (невозврате) заявителем необоснованно (излишне) выплаченной единовременной выплаты в срок, указанный в решении о возврате.

В случае, если необоснованно (излишне) выплаченная единовременная выплата не возвращена заявителем в срок, указанный в решении о возврате, учреждение в течение 15 рабочих дней со дня истечения срока указанного возврата направляет в суд исковое заявление о взыскании с заявителя необоснованно (излишне) выплаченной единовременной выплаты.







