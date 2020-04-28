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28.04.2020 16:53
Рубрика: Происшествия

Среди заключенных выявлено 40 случаев заражения коронавирусом

Текст: Владислав Куликов
В Федеральной службе исполнения наказаний сообщили, что в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы проведено 18728 лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию.
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

"Количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом среди сотрудников и работников ведомства составляет 271 случай, - сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний. - Среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных эта цифра сегодня составляет 40 случаев". В ведомстве подчеркивают, что среди заболевших нет пациентов, у которых заболевание протекает в тяжелой форме.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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"В сложившейся ситуации Федеральная служба исполнения наказаний организует все необходимые меры по предотвращению распространения заболевания", - рассказывают в ведомстве. В некоторых регионах в СИЗО и колониях введен режим особых условий: приостановлен до особого распоряжения прием посылок и передач, не осуществляется вывоз арестантов на следственные действия или в суд, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных личных свиданий.

"Несмотря на введение строгих ограничительных мероприятий, ФСИН России полностью соблюдает права заключенных под стражу граждан на защиту, - рассказывают в ведомстве. - Для адвокатов, следователей, защитников введен особый порядок посещений учреждений, предусматривающий общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Кроме того, в регионах, где действует режим особых условий, прием осуществляет лишь один следственный изолятор, что позволяет минимизировать контакты вновь поступающих граждан. Их срок пребывания на карантине увеличен до 21 дня.

"При этом лицам, поступающим в следственные изоляторы, специалистами медицинской службы уголовно-исполнительной системы проводится углубленный медицинский осмотр, собирается актуальный эпидемиологический анамнез, устанавливаются возможные факты нахождения в очаге инфекции и контакта с зараженными лицами, - сообщают в пресс-бюро ФСИН. - В следственных изоляторах, работающих в режиме особых условий, сотрудники переведены на двухнедельный график работы без возможности выхода за пределы учреждений. Для дежурной смены в учреждениях организованы питание и коммунально-бытовое обеспечение. Сотрудники, заступающие в следующую смену, находятся на самоизоляции. На всех проходных устроены медицинские "фильтры", где приводятся осмотры работников учреждений с измерением температуры тела. Лица с повышенной температурой немедленно изолируются".

В ведомстве организован круглосуточный мониторинг и контроль за эпидемиологической ситуацией.

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