Столице Южной Осетии вернули название Сталинир

Столица Южной Осетии Цхинвал в дни праздничных мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны, будет носить старое название - Сталинир. Соответствующий указ подписал глава республики Анатолий Бибилов.

Как отмечается в тексте документа, опубликованном на сайте президента, оба названия будут использоваться "наряду" друг с другом "при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал". В частности, указаны 9 мая и 22 июня - День Победы и дата начала войны.

При этом министерства и ведомства должны популяризировать историческое название столицы и даже организовать с этой целью информационные кампании.

Известно, что Сталиниром Цхинвал называли с 1934 по 1961 год. Затем до 1991 года он именовался Цхинвали, а после этого - вновь Цхинвал.