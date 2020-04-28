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Рубрика: В мире

Столице Южной Осетии вернули название Сталинир

Фото: Руслан Вахаев / РИА Новости Фото: Руслан Вахаев / РИА Новости
Фото: Руслан Вахаев / РИА Новости

Столица Южной Осетии Цхинвал в дни праздничных мероприятий, посвященных памятным датам Великой Отечественной войны, будет носить старое название - Сталинир. Соответствующий указ подписал глава республики Анатолий Бибилов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Как отмечается в тексте документа, опубликованном на сайте президента, оба названия будут использоваться "наряду" друг с другом "при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных к памятным датам в истории Республики Южная Осетия и города Цхинвал". В частности, указаны 9 мая и 22 июня - День Победы и дата начала войны.

При этом министерства и ведомства должны популяризировать историческое название столицы и даже организовать с этой целью информационные кампании.

Известно, что Сталиниром Цхинвал называли с 1934 по 1961 год. Затем до 1991 года он именовался Цхинвали, а после этого - вновь Цхинвал.

В мире экс-СССР Южная Осетия День Победы

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