Постановление правительства Свердловской области от 27 апреля 2020 года № 275-ПП "Об установлении единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области"

В соответствии с Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 367-ФЗ "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году", в целях социальной поддержки (помощи) отдельных категорий граждан, предотвращения влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики Правительство Свердловской области постановляет:

1. Установить единовременную денежную выплату в размере 5000 рублей физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области по состоянию на 1 апреля 2020 года.

2. Предоставить в 2020 году субсидию из областного бюджета фонду "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" на финансовое обеспечение затрат на осуществление единовременной денежной выплаты, указанной в пункте 1 настоящего постановления.

3. Утвердить:

1) Порядок предоставления в 2020 году субсидии из областного бюджета фонду "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" на финансовое обеспечение затрат на осуществление единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области (прилагается);

2) Порядок предоставления единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области (прилагается).

4. Распределить в 2020 году бюджетные ассигнования по расходам областного бюджета в размере 61 740,0 тыс. рублей на предоставление субсидии из областного бюджета фонду "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" на финансовое обеспечение затрат на осуществление единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области, за счет средств, зарезервированных распоряжением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 161-РП "О резервировании средств в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определенные Правительством Свердловской области, в 2020 году".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого Заместителя Губернатора Свердловской области А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 1 октября 2020 года.

7. Настоящее постановление опубликовать на "Официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области" (www.pravo.gov66.ru).

Губернатор Свердловской области Е.В.Куйвашев





Утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2020 № 275-ПП "Об установлении единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области"

Порядок предоставления в 2020 году субсидии из областного бюджета фонду "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" на финансовое обеспечение затрат на осуществление единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет цель и условия предоставления в 2020 году субсидии из областного бюджета фонду "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" (далее - Фонд) на финансовое обеспечение затрат на осуществление единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется в целях осуществления единовременной денежной выплаты (далее - единовременная выплата) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах, расположенных на территории Свердловской области, и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" по состоянию на 1 апреля 2020 года (далее - граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых).

Результатом предоставления субсидии является оказание социальной поддержки (помощи) гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых.

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии, является доля граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых, имеющих право на получение единовременной выплаты, подавших заявление о предоставлении единовременной выплаты, получивших единовременную выплату, от общего количества граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых, имеющих право на получение единовременной выплаты, подавших заявление на предоставление единовременной выплаты.

3. Исполнительным органом государственной власти Свердловской области, которому в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств доводятся в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии, является Министерство инвестиций и развития Свердловской области (далее - Министерство).

4. Субсидия предоставляется Фонду в текущем финансовом году за счет средств, зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований областного бюджета, на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения новой коронавирусной инфекции, а также на иные цели, определяемые Правительством Свердловской области.

5. Субсидия предоставляется Фонду при соблюдении следующих условий:

1) заключение с Министерством соглашения о предоставлении субсидии (далее - Соглашение);

2) соответствие Фонда на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки на получение субсидии из областного бюджета, следующим требованиям:

у Фонда должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у Фонда должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иная просроченная задолженность перед областным бюджетом и просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Свердловской областью;

Фонд не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении его не должна быть введена процедура банкротства, деятельность Фонда не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

3) представление в Министерство:

заявки на получение субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему порядку (далее - заявка);

выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, подтверждающей отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или банкротства Фонда на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, выданной налоговым органом или подписанной усиленной квалифицированной электронной подписью, или ее нотариально заверенной копии;

справки налогового органа, подтверждающей отсутствие у Фонда на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

справки, подписанной руководителем и главным бухгалтером Фонда, подтверждающей отсутствие у Фонда на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи заявки, просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, иной просроченной задолженности перед областным бюджетом и просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Свердловской областью.

6. Документы, указанные в подпункте 3 пункта 5 настоящего порядка, рассматриваются Министерством в течение 1 рабочего дня со дня их получения.

При наличии оснований, указанных в пункте 8 настоящего порядка, Министерство направляет Фонду в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в части первой настоящего пункта, уведомление в письменной форме об отказе в предоставлении субсидии.

При отсутствии оснований для отказа Фонду в предоставлении субсидии Министерство заключает с Фондом Соглашение в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, указанного в части первой настоящего пункта.

7. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой соглашения (договора) о предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, утвержденной приказом Министерства финансов Свердловской области от 07.06.2017 № 203 "Об утверждении типовой формы соглашения (договора) о предоставлении субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями".

8. Основаниями для отказа Фонду в предоставлении субсидии являются:

1) несоответствие представленных Фондом документов требованиям, указанным в подпункте 3 пункта 5 настоящего порядка, или их непредставление (представление не в полном объеме);

2) недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных Фондом;

3) несоответствие Фонда требованиям, предусмотренным в подпункте 2 пункта 5 настоящего порядка.

9. Субсидия перечисляется Министерством на расчетный счет Фонда, открытый в российской кредитной организации, в течение 2 рабочих дней со дня заключения Соглашения при наличии доведенных до Министерства предельных объемов финансирования.

10. В Соглашении предусматривается обязательство Фонда по достижению значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии.

Министерство вправе устанавливать в Соглашении сроки и формы представления Фондом дополнительной отчетности.

11. Фонд ежеквартально, в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и до 10 ноября текущего финансового года представляет в Министерство отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, по форме согласно приложению № 2 к настоящему порядку.

12. Министерство ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, на основании отчетов Фонда представляет отчет об использовании субсидии в Министерство финансов Свердловской области.

13. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Нецелевое использование субсидии влечет применение мер ответственности, предусмотренных административным, уголовным законодательством Российской Федерации.

14. Не допускается приобретение иностранной валюты за счет средств субсидии, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий.

15. Контроль за соблюдением Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется Министерством.

Министерство после представления Фондом отчетов, а также по иным основаниям, предусмотренным Соглашением, проводит обязательные проверки соблюдения Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидии.

При выявлении Министерством нарушений условий, цели и порядка предоставления субсидии материалы проверок направляются в Министерство финансов Свердловской области.

Субсидия подлежит возврату Фондом в областной бюджет в течение 10 календарных дней со дня получения соответствующего требования Министерства о возврате средств субсидии.

Требование о возврате средств субсидии направляется Министерством Фонду в течение 7 рабочих дней со дня выявления нарушений условий, цели и порядка предоставления субсидии.

При невозврате субсидии в срок, указанный в части четвертой настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащих возврату в областной бюджет средств субсидии в судебном порядке.

16. Контроль за соблюдением Фондом условий, цели и порядка предоставления субсидии осуществляется также органами государственного финансового контроля Свердловской области в соответствии с бюджетным законодательством на основании ежегодных планов контрольных мероприятий и при наличии оснований во внеплановом порядке.

17. В случае если Фондом по состоянию на 1 октября года предоставления субсидии допущено нарушение обязательства по достижению значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленного Соглашением, Фонд обеспечивает возврат средств в доход областного бюджета в срок до 15 ноября текущего финансового года.

При невозврате Фондом средств субсидии в срок, указанный в части первой настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащей возврату субсидии в областной бюджет в судебном порядке.

Размер средств, подлежащий возврату за нарушения обязательства, установленного Соглашением, определяется в зависимости от достижения уровня установленного значения показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, и рассчитывается по формуле

V = (S х kv /100%) х 0,1, где:

V - размер средств субсидии, подлежащих возврату в доход областного бюджета;

S - размер субсидии, выданной Фонду;

kv - процент возврата субсидии, который определяется по формуле

kv = 100% - (k / n), где:

k - фактическое значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии;

n - значение показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии, установленное Соглашением.

18. Не использованный на 1 октября текущего финансового года остаток субсидии, предоставленной Фонду в отчетном финансовом году, подлежит возврату в областной бюджет в срок до 15 ноября текущего финансового года.

При невозврате Фондом неиспользованного остатка субсидии в срок, указанный в части первой настоящего пункта, Министерство принимает меры по взысканию подлежащего возврату остатка субсидии в областной бюджет в судебном порядке.





Приложение № 1 к Порядку предоставления в 2020 году субсидии из областного бюджета фонду "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" на финансовое обеспечение затрат на осуществление единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области

Заявка на получение субсидии

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 2 к Порядку предоставления в 2020 году субсидии из областного бюджета фонду "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" на финансовое обеспечение затрат на осуществление единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области

Отчет о достижении результата предоставления субсидии и показателя, необходимого для достижения результата предоставления субсидии

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Утвержден постановлением Правительства Свердловской области от 27.04.2020 № 275-ПП "Об установлении единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области"

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность с применением специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" на территории Свердловской области

1. Настоящий порядок определяет правила предоставления единовременной денежной выплаты (далее - единовременная выплата) физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, состоящим на учете в налоговых органах, расположенных на территории Свердловской области, и применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" по состоянию на 1 апреля 2020 года (далее - граждане, зарегистрированные в качестве самозанятых).

2. Единовременная выплата предоставляется гражданам, зарегистрированным в качестве самозанятых, на основании заявления о предоставлении единовременной выплаты, поданного до 1 сентября 2020 года в порядке, установленном пунктом 5 настоящего порядка.

3. Предоставление единовременных выплат осуществляется фондом "Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (микрокредитная компания)" (далее - Фонд) за счет средств субсидии из областного бюджета, предоставленной Фонду.

4. Перечисление единовременных выплат осуществляется Фондом в безналичном порядке на расчетные счета граждан, зарегистрированных в качестве самозанятых, открытые в российских кредитных организациях.

5. Заявления о предоставлении единовременной выплаты направляются гражданами, зарегистрированными в качестве самозанятых, посредством сервиса "Личный кабинет" Фонда, размещенного в информационно­ телекоммуникационной сети "Интернет" (https://sopf.ru/) (далее - "Личный кабинет").

В случае отсутствия регистрационной записи в "Личном кабинете" гражданами, зарегистрированными в качестве самозанятых, самостоятельно осуществляется регистрация в "Личном кабинете".

Заявление о предоставлении единовременной выплаты должно содержать:

1) фамилию, имя, отчество гражданина, обращающегося за предоставлением единовременной выплаты;

2) идентификационный номер налогоплательщика;

3) реквизиты счета, открытого в российской кредитной организации, для перечисления единовременной выплаты.

6. Фонд осуществляет рассмотрение и обработку поступивших заявлений о предоставлении единовременной выплаты на основании данных, полученных от Управления Федеральной налоговой службы по Свердловской области в соответствии с соглашением об информационном взаимодействии.

Срок рассмотрения и обработки заявлений о предоставлении единовременной выплаты составляет 5 рабочих дней.

По результатам рассмотрения и обработки поступивших заявлений о предоставлении единовременной выплаты Фонд принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении единовременной выплаты.

7. Фонд отказывает в предоставлении единовременной выплаты по следующим основаниям:

1) несоответствие условиям, указанным в пункте 2 настоящего порядка;

2) получение в текущем финансовом году единовременной выплаты в соответствии с настоящим порядком.

Об отказе Фонд сообщает гражданину, зарегистрированному в качестве самозанятого, путем направления письменного уведомления в течение 3 рабочих дней.

8. Единовременная выплата подлежит перечислению гражданину, зарегистрированному в качестве самозанятого, в соответствии с пунктом 4 настоящего порядка в течение 3 рабочих дней со дня принятия Фондом решения о предоставлении единовременной выплаты.







