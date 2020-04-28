Только одна валюта устояла перед пандемией и дешевой нефтью

Российский валютный рынок немного успокоился. Как минимум, ушла бешеная волатильность курсов. Не сама собой, естественно, а усилиями Центробанка.

Специально для "Российской газеты" Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ "Альпари", проанализировала ситуацию. И дала прогноз на первую декаду мая, а также назвала самую стойку валюту против коронавируса.

- Интервенции на внутреннем рынке России продолжаются с прежней силой, и стоит признать, - замечает эксперт, - что без этих внутридневных вливаний курс доллара давно бы закрепился выше 80 рублей.

В апреле рубль был крайне чувствителен к перепадам настроений на рынке нефти. Еще бы, это было сложно обойти вниманием: баррель WTI падал до отрицательных значений, инвесторы нервничали, отечественный ЦБ хранил молчание и держался за инфляцию. Сейчас нефть снова под давлением.

И для распродаж у трейдеров есть повод - вероятный "перелив" нефтехранилищ, раз танкеры у берегов США не могут разгрузиться. Баррель Brent по 19,50 доллара, WTI - по 12,70 доллара - это вполне себе негатив для рубля. Однако на российском рынке, по всей видимости, убеждены, что все самое плохое уже случилось.

На май у рынка много ожиданий. Прежде всего - постепенное снятие ограничительных мер внутри режима самоизоляции. Плавный выход страны из условного карантина - это позитив для экономики и ее валюты.

Также в мае страны-члены ОПЕК+ будут сокращать сырьевую добычу. И это должно уравновесить нефтяное предложение даже ввиду низкого спроса. Если убрать с рынка хотя бы небольшой избыток предложения, цены двинутся в сторону нейтралитета. Для барреля Brentсейчас было бы здорово закрепиться в пределах 20-25 долларов и не дергаться в любую из сторон. Российская нефть Urals в случае стабилизации глобального рынка может закрепиться в диапазоне 15-20 долларов и задержаться здесь на какое-то время.

Люди выйдут с карантина, начнут более активно тратить и увидят, что инфляция поднимается. Это произойдет и за счет отложенного подорожания импортных товаров, и на фоне проблем у ритейлеров. Усиление инфляционного давления не сразу, но чуть позже точно окажет давление на рубль.

Краткосрочно - до 1 мая, скажем, - доллар вряд ли будет очень подвижным в паре с рублем и останется в пределах 73-76 рублей. До 9 мая - 73-77 рублей.

Если посмотреть, какая из торгуемых валют больше всего пострадала от коронавируса и его последствий, наблюдение будет удивительным.

Влияние пандемии, а также падение цен на нефть колоссально отразились на мировых валютах. Так, с начала года рубль ослаб к доллару США на 20 процентов к настоящему времени, казахстанский тенге - на 13 процентов, юань - на 1,7 процента (здесь курс контролирует Народный банк, но все-таки), аргентинское песо - на 12 процентов. Валюты высокоразвитых экономик мира тоже очень зримо потеряли в своей стоимости.

Более-менее не изменила свои позиции к американской валюте, пожалуй, только японская йена, которая является признанным защитным активом. И этот имидж она сохранила, невзирая на пандемию и падение цен на нефть.