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28.04.2020 04:48
Рубрика: В мире

Трамп опроверг слухи о возможности переноса выборов

Фото: AFP/Olivier DOULIERY Фото: AFP/Olivier DOULIERY
Фото: AFP/Olivier DOULIERY

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения со стороны своего оппонента Джо Байдена в намерении перенести из-за пандеми коронавируса президентские выборы, намеченные на третье ноября. Об этом хозяин Белого дома заявил в понедельник в ходе пресс-конференции.

Фото: REUTERS/Matt Sullivan
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По словам Трампа, он никогда даже не думал об изменении даты выборов. Президент подчеркнул, что ждет их, "а это все было выдумкой, пропагандой кого-то, кто работает на Байдена", - цитирует РИА Новости. Ранее Байден выступил с заявлением, что Трамп попытается "каким-то образом перенести выборы".

Напомним, национальный съезд Республиканской партии пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). На нем республиканцы выдвинут Трампа на второй срок. У демократов в ходе праймериз победил Байден. Съезд Демократической партии состоится 24-27 августа в Милуоки (штат Висконсин).

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