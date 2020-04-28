Трамп опроверг слухи о возможности переноса выборов

Президент США Дональд Трамп отверг обвинения со стороны своего оппонента Джо Байдена в намерении перенести из-за пандеми коронавируса президентские выборы, намеченные на третье ноября. Об этом хозяин Белого дома заявил в понедельник в ходе пресс-конференции.

По словам Трампа, он никогда даже не думал об изменении даты выборов. Президент подчеркнул, что ждет их, "а это все было выдумкой, пропагандой кого-то, кто работает на Байдена", - цитирует РИА Новости. Ранее Байден выступил с заявлением, что Трамп попытается "каким-то образом перенести выборы".

Напомним, национальный съезд Республиканской партии пройдет 24-27 августа в городе Шарлотт (штат Северная Каролина). На нем республиканцы выдвинут Трампа на второй срок. У демократов в ходе праймериз победил Байден. Съезд Демократической партии состоится 24-27 августа в Милуоки (штат Висконсин).