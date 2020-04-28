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28.04.2020 00:56
Рубрика: В мире

Трамп заявил о разработке для штатов плана тестирования на коронавирус

Фото: AFP/MANDEL NGAN Фото: AFP/MANDEL NGAN
Фото: AFP/MANDEL NGAN

Власти США разработали для штатов план тестирования на коронавирус. Об этом в понедельник объявил президент Дональд Трамп, отметив, что кампания по тестированию проходит хорошо. В стране проведено более 5,4 миллиона тестов.

Фото: AFP/Olivier DOULIERY
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"Для поддержки штатов мы представляем план тестирования и программу быстрого реагирования", - цитирует ТАСС президента. При этом подробности нововведений американский лидер не стал озвучивать. Он отметил, что власти намерены наращивать усилия по проведению тестов для афроамериканских и латиноамериканских слоев населения США.

По последним данным университета Джона Хопкинса, в Соединенных Штатах зафиксировано более 983 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончались свыше 55 тысяч человек.

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