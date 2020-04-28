Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с COVID-19 в США улучшается. По его словам, все регионы страны "либо в хорошей форме, либо дела идут лучше".

Об этом американский лидер сообщил на пресс-конференции. Он отметил, что количество случаев в Нью-Йорке, Чикаго, Бостоне и Новом Орлеане снижается, в других кризисных точках - стабилизировалось, пишет РИА Новости.

Власти США надеются довести число тестов на COVID-19 до 400 тысяч в день. Ранее, 25 апреля, поступили сообщения о 200 тысячах тестов, проведенных за сутки, до этого в апреле удалось выйти на уровень в 100 тысяч. "Мы уже удвоили число тестов, и очень скоро удвоим его вновь", - подчеркнул хозяин Белого дома. Всего в США проведено уже 5,4 миллиона тестов.

Вашингтон также рекомендует штатам отменять санитарные ограничения как можно скорее, но так, чтобы не ставить под угрозу здоровье граждан. По словам Трампа, многие штаты могут начать с того, чтобы возобновить занятия в школах.

Отметим, что в США подтверждено уже более 950 тысяч случаев коронавируса, умерли более 55 тысяч человек.