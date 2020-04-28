Турция направит медицинскую помощь в США

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о предстоящей отправке медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты в США в целях борьбы эпидемией коронавируса.

Как сообщает Reuters, такое заявление турецкий лидер сделал по итогам заседания с членами кабинета министров страны. По словам Эрдогана, поставка оборудования в США будет осуществлена самолетом ВВС Турции.

"В то время как даже развитые страны обращаются за поддержкой к Турции, мы предложили широкую по географии помощь: от Балкан до Африки. Мы направляем медицинскую помощь в Соединенные Штаты во вторник, состоящую из хирургических масок, респираторных масок N95, защитных костюмов и средств дезинфекции", - заявил турецкий лидер.

В самой Турции, согласно данным министерства здравоохранения страны, на минувший понедельник зарегистрированы 2900 случаев летальных исходов от заболевания COVID-19. Общее количество турецких граждан, инфицированных коронавирусом, составляет более 112 тысяч, сообщает отслеживающий развитие пандемии в мире Университет имени Джонса Хопкинса.