Турнир Bellator в России перенесен на 2021 год

Первый турнир Bellator в России, главным событием которого должен был стать бой с участием Федора Емельяненко, перенесен с осени нынешнего года на 2021-й.

Об этом сообщил президент промоушена Скотт Кокер на YouTube-канале MMA Junkie. Турнир в России должен был состояться осенью в рамках прощального тура знаменитого бойца ММА Федора Емельяненко. Однако пандемия коронавируса вынудила Bellator отложить это событие.

Глава организации Скотт Кокер рассказал, что причиной такого решения стала забота о здоровье и безопасности зрителей и участников.

"Мы хотели показать России, сколько в Bellator классных бойцов, - рассказал он. - Однако коронавирус сдвинул наши планы на 4-5 месяцев. Постараемся организовать и провести турнир в следующем году, ориентировочно в мае".