Ученые нашли способ предсказывать вспышку коронавируса по сточным водам

Благодаря тому, что следы РНК коронавируса можно зафиксировать в сточных водах раньше, чем у инфицированных появляются первые симптомы (инкубационный период COVID-19 составляет в среднем пять дней), британские и испанские специалисты полагают, что изучение канализационных стоков может стать действенным инструментом для раннего предупреждения о вспышке инфекции.

Ученые из Университета Ньюкасла в Великобритании и Университета Сантьяго-де-Компостелла в Испании в сотрудничестве со службами водоснабжения и канализации проводят в настоящее время мониторинг сточных вод в Испании и на северо-востоке Англии. Цель исследований - разработать способ оценки распространенности коронавируса в том или ином регионе.

При этом ученые отмечают, что сам по себе болезнетворный вирус не распространяется через канализационные сети, хотя в начале высказывались такие предположения.

Ранее ученые из Нидерландов, изучившие стоки семи городов страны, пришли к выводу, что даже если в населенном пункте есть всего считанное число людей, инфицированных коронавирусом, остатки РНК все равно сохраняются в канализации.