Уточнен и утвержден список недействительных паспортов граждан России

Банковское сообщество обеспокоилось рисками, которые могут возникнуть при обслуживании клиентов, имеющих паспорта граждан Российской Федерации с продленным сроком действия. Эти сомнения были опубликованы в ряде СМИ и на интернет-ресурсах.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк напомнила, что "Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 2020 года № 275 "О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации" признаны действительными паспорта граждан Российской Федерации, срок действия которых истек или истекает в период с 1 февраля по 15 июля 2020 г. включительно".

Однако, сообщила Ирина Волк, "в настоящее время МВД России проведены необходимые технические мероприятия по изменению в информационных системах МВД России срока действия таких паспортов. Также обеспечена актуализация Списка недействительных российских паспортов, размещенного на официальном сайте ГУВМ МВД России, использовать который могут как владельцы паспортов, так и юридические лица, в том числе кредитные организации".