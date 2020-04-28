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28.04.2020 16:15
Рубрика: В мире

В ЕС не признали переход власти в Ливии к Хафтару

Текст: Александр Гусаров

Евросоюз отказал фельдмаршалу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару в переходе к нему всей полноты власти в Ливии. "Любые попытки продвинуть односторонние действия не приведут к устойчивому решению конфликта и не могут быть приняты", - цитирует ТАСС заявление на пресс-конференции в Брюсселе представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Фото: AP Photo
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Напомним, в понедельник руководитель ЛНА объявил о своем решении возглавить страну и разорвать подписанное в 2015 году в марокканском городе Схират соглашение о политическом урегулировании конфликта в бывшей Джамахирии. Его основным результатом стало формирование Правительства национального согласия Ливии. "Мы прекращаем политическое соглашение, пусть оно уходит в прошлое", - сказал Хафтар в своем выступлении по случаю Рамадана, которое транслировалось по ливийскому телевидению. По словам фельдмаршала, в соответствии с пожеланиями народа ливийская армия возьмет на себя управление страной.

В Москве выразили удивление подобными заявлениями Хафтара. "Это удивительно. Существуют решения саммита в Берлине, главное - это резолюция 2510 СБ ООН, которую надо выполнять прежде всего самим ливийцам при содействии международного сообщества, генсека ООН, - сказал собеседник РИА Новости в МИД России. - Мы выступаем за то, чтобы в рамках политического процесса был продолжен инклюзивный межливийский диалог, военного решения конфликта нет".

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Обеспокоенность заявлениями Хафтара также выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Преодоление этого кризиса возможно только на путях взаимных уступок и компромиссов, ведущих к восстановлению национального согласия. Именно это и было прописано в соглашении 2015 года, альтернативы которому я лично не вижу", - сказал Косачев "Интерфаксу" в понедельник.

Между тем, посольство США в Ливии обозначило сожаление в связи с заявлением фельдмаршала Хафтара о переходе к нему управления страной. Соответствующее сообщение было распространено на странице американского диппредставительства в соцсетях. "Соединенные Штаты сожалеют о том, что командующий ЛНА Хафтар посчитал, что изменения в политической структуре Ливии могут навязываться в виде одностороннего заявления", - говорится в в публикации.

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