В ЕС не признали переход власти в Ливии к Хафтару

Евросоюз отказал фельдмаршалу Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифе Хафтару в переходе к нему всей полноты власти в Ливии. "Любые попытки продвинуть односторонние действия не приведут к устойчивому решению конфликта и не могут быть приняты", - цитирует ТАСС заявление на пресс-конференции в Брюсселе представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано.

Напомним, в понедельник руководитель ЛНА объявил о своем решении возглавить страну и разорвать подписанное в 2015 году в марокканском городе Схират соглашение о политическом урегулировании конфликта в бывшей Джамахирии. Его основным результатом стало формирование Правительства национального согласия Ливии. "Мы прекращаем политическое соглашение, пусть оно уходит в прошлое", - сказал Хафтар в своем выступлении по случаю Рамадана, которое транслировалось по ливийскому телевидению. По словам фельдмаршала, в соответствии с пожеланиями народа ливийская армия возьмет на себя управление страной.

В Москве выразили удивление подобными заявлениями Хафтара. "Это удивительно. Существуют решения саммита в Берлине, главное - это резолюция 2510 СБ ООН, которую надо выполнять прежде всего самим ливийцам при содействии международного сообщества, генсека ООН, - сказал собеседник РИА Новости в МИД России. - Мы выступаем за то, чтобы в рамках политического процесса был продолжен инклюзивный межливийский диалог, военного решения конфликта нет".

Обеспокоенность заявлениями Хафтара также выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. "Преодоление этого кризиса возможно только на путях взаимных уступок и компромиссов, ведущих к восстановлению национального согласия. Именно это и было прописано в соглашении 2015 года, альтернативы которому я лично не вижу", - сказал Косачев "Интерфаксу" в понедельник.

Между тем, посольство США в Ливии обозначило сожаление в связи с заявлением фельдмаршала Хафтара о переходе к нему управления страной. Соответствующее сообщение было распространено на странице американского диппредставительства в соцсетях. "Соединенные Штаты сожалеют о том, что командующий ЛНА Хафтар посчитал, что изменения в политической структуре Ливии могут навязываться в виде одностороннего заявления", - говорится в в публикации.