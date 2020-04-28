В Германии предложили ввести билеты для похода в магазин

Ассоциация Торгово-промышленных палат Германии (DIHK) выступила с предложением реализовывать билеты для посещения магазинов, отелей, пешеходных зон, чтобы таким образом предотвратить скопление людей в общественных местах ввиду сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте DIHK.

Билеты предлагается распространять через приложения на смартфонах. "Интеллектуальная система билетов может сделать ненужными очереди перед магазинами, сократив таким образом время ожидания при совершении покупок. Она будет работать так же, как билеты в музей, которые гарантируют вход в определенное время и таким образом гарантируют, что музей не будет переполнен", - поясняется на сайте DIHK.

С помощью такой системы DIHK планирует не только обеспечивать социальное дистанцирование, но и обеспечить непрерывное функционирование бизнеса, благодаря распределенной в течение всего рабочего дня посещаемости.

Идея реализации билетов для посещения общественных мест может быть интегрирована в разрабатываемое сейчас общеевропейского приложения Corona, предназначенное для распространения предупреждений о наличии вблизи потенциально инфицированных коронавирусом людей (PEPP-PT). Разработчики подчеркивают, что при отслеживании будет сохраняться конфиденциальность.

Концепция развития цифровых подходов для борьбы с коронавирусом, разработанная DIHK, уже отправлена канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на рассмотрение.