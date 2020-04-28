В Германии предложили ввести билеты для похода в магазин

Новости

Генетики объяснили новый способ лечения раннего старения клеток 13:30
Завершено следствие по делу экс-заместителя мэра Якутска 13:28
В Москве зафиксировали рост числа пассажиров метро и автомобилистов 13:27
В КБР умер второй пациент с подтвержденным коронавирусом 13:27
Медведев призвал единороссов отдать зарплату за месяц для борьбы с коронавирусом 13:20
В Симферополь подадут воду из двух водозаборов 13:20
Подлодку "Народоволец" отреставрируют к Дню Победы в Петербурге 13:12
В Красноярском крае умерли два пациента с COVID-19 13:12
Новый российский тест выявит антитела к коронавирусу за 15 минут 13:09
Владимир Ефимов: Угрозы безработицы в Москве нет 13:09
"Единая Россия" предложила расширить кредитные каникулы 13:07
В Ленобласти мужчина ранил двух полицейских отверткой 13:05
В Томске запатентовали роботов, охотящихся на дронов-шпионов 13:04
Волонтеры и кинологи помогают пожилым москвичам ухаживать за собаками 13:01
Стильный УАЗ, который не добрался до конвейера 13:01
Турция направит медицинскую помощь в США 12:54
Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине 12:52
Ветераны Севастополя получат дополнительную выплату к Дню Победы 12:52
На Урале проверяющей пробы на COVID-19 лаборатории подарили оборудование 12:46
ВЦИОМ: 60% россиян поддерживают введение жестких мер для борьбы с COVID-19 12:42
Атмосферное давление в Москве приблизится к рекордно низкому 12:33
В Казани задержали ректора технологического университета 12:32
The Drive оценил десантирование "российских коммандос" в Арктике 12:31
В Подмосковье запустили телеконсультации для беременных 12:26
Власти Москвы планируют снять ограничения на работу предприятий 12:19
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 12:19
Рубрика: В мире

В Германии предложили ввести билеты для похода в магазин

Текст: Константин Волков

Ассоциация Торгово-промышленных палат Германии (DIHK) выступила с предложением реализовывать билеты для посещения магазинов, отелей, пешеходных зон, чтобы таким образом предотвратить скопление людей в общественных местах ввиду сохраняющейся угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте DIHK.

Билеты предлагается распространять через приложения на смартфонах. "Интеллектуальная система билетов может сделать ненужными очереди перед магазинами, сократив таким образом время ожидания при совершении покупок. Она будет работать так же, как билеты в музей, которые гарантируют вход в определенное время и таким образом гарантируют, что музей не будет переполнен", - поясняется на сайте DIHK.

Фото: EPA-EFE/ENNIO LEANZA
В Германии из-за коронавируса разработали новые правила авиаперевозок

С помощью такой системы DIHK планирует не только обеспечивать социальное дистанцирование, но и обеспечить непрерывное функционирование бизнеса, благодаря распределенной в течение всего рабочего дня посещаемости.

Идея реализации билетов для посещения общественных мест может быть интегрирована в разрабатываемое сейчас общеевропейского приложения Corona, предназначенное для распространения предупреждений о наличии вблизи потенциально инфицированных коронавирусом людей (PEPP-PT). Разработчики подчеркивают, что при отслеживании будет сохраняться конфиденциальность.

Концепция развития цифровых подходов для борьбы с коронавирусом, разработанная DIHK, уже отправлена канцлеру ФРГ Ангеле Меркель на рассмотрение.

В мире Европа Германия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин поручил проработать концепцию по снятию ограничений из-за COVID-19
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Оргкомитет "Токио-2020" не исключил отмену Олимпиады в 2021 году
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников