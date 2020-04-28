В год 15-летия "Георгиевской ленточки" будет роздано 15 миллионов лент

Одному из главных символов Дня Победы - Георгиевской ленточке - в 2020 году исполняется 15 лет.

- В год 15-летия Георгиевской ленточки мы раздадим 15 миллионов лент, - говорит руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова. - Раздача лент волонтерами начнется 4 мая, но я рада, что нас уже опередили. Я вижу, что аватарки многих пользователей социальных сетей "светятся" ленточками, а сами ленты украшают машины на улицах, рюкзаки прохожих и даже дамские сумочки. Люди ленты оставили с прошлого года, что доказывает - оранжево-черные полоски памяти нам стали родными.

Как сообщает штаб волонтерской акции "Мы вместе!", Георгиевские ленточки можно получить в 25 тысячах точек по всей стране - в продуктовых магазинах, аптеках, на АЗС и госучреждениях. 200 тысяч магазинов, 1800 АЗС и четыре сети аптек заявили о своем участии в раздаче лент. Из-за угрозы распространения короновируса и требований самоизоляции выдача лент будет бесконтактной.

- Георгиевская ленточка станет подарком для многих людей, которые находятся на самоизоляции, но для ветеранов Великой Отечественной войны и пожилых людей - просто даром и ценностью, - считает заместитель директора "Роспатриотцентра" Наталья Мандрова. - Вообще, сопряжение таких явлений, как самоизоляция и волонтерство, возвращают природу Георгиевской ленточке. Это сейчас она стала знаком Победы, а изначально задумывалась как знак спокойного размышления о своих корнях, памяти о предках, отдавших за нас жизнь. И то, что волонтеры готовят для передачи ленты пожилым людям, их они будут разносить вместе с продуктовыми наборами или лекарствами, это возвращение ленточкам их значения тихой памяти.

В 2020 году акция "Георгиевская ленточка" будет проходить с 4 по 9 мая в онлайн и офлайн форматах.

Справка "РГ"

"Георгиевская ленточка" родилась в 2005 году. Сегодня это одна из самых поддерживаемых в обществе инициатив, связанных с празднованием Дня Победы. Главная цель акции - дать возможность каждому человеку выразить свое уважение к ветеранам войны, почтить память павших.

Акция ежегодно проводится более чем в 90 странах мира силами движения "Волонтеры Победы".