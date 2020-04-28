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28.04.2020 19:54
Рубрика: Экономика

Риски и поддержка

В Госдуме обсудили с главой Центробанка кредиты и ставки
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 93(8147)
Депутаты Госдумы встретились в видеоформате с председателем Центробанка Эльвирой Набиуллиной. Глава регулятора в ходе беседы предложила расширить механизмы прямой господдержки граждан и бизнеса. Кроме того, она призвала депутатов оперативно закрепить в законодательстве ряд важных для населения и бизнеса мер.
Вячеслав Володин заверил, что в Госдуме ускорят работу над законопроектами, о которых сказала глава ЦБ. Фото: duma.gov.ru Вячеслав Володин заверил, что в Госдуме ускорят работу над законопроектами, о которых сказала глава ЦБ. Фото: duma.gov.ru
Вячеслав Володин заверил, что в Госдуме ускорят работу над законопроектами, о которых сказала глава ЦБ. Фото: duma.gov.ru

В своем выступлении Эльвира Набиуллина рассказала о рисках как для банковской системы, так и для граждан. По ее словам, Банк России ожидает роста просроченной задолженности и проблемных кредитов в сложившейся экономической ситуации. Однако роста ставок по кредитам регулятор в целом не ждет. "С одной стороны, конечно, для банков выросли кредитные риски, но, с другой стороны, спрос на заемные ресурсы, вероятно, будет ограниченным, и это сдержит рост ставок", - отметила глава ЦБ. Она также напомнила о снижении ключевой ставки, так что у банков есть возможность привлекать более дешевые средства. "Но все же для некоторых заемщиков с учетом возросших кредитных рисков ставки могут несколько возрасти", - добавила Набиуллина.

Фото: РИА Новости
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Расширять банковскую поддержку заемщиков она назвала делом опасным - это может привести к росту рисков для самой финансовой системы. Банки просто не смогут наращивать кредитование в дальнейшем, предупредила председатель ЦБ. Что, в свою очередь, затянет восстановление экономики. "Поэтому, на наш взгляд, на нынешней стадии важно расширение механизмов прямой поддержки граждан и бизнеса со стороны государства, чтобы избежать такого развития событий", - заявила глава Банка России.

Есть важные законопроекты, которые лучше рассмотреть в приоритетном порядке, призвала Набиуллина депутатов. Так, по ее оценке, было бы правильно расширить систему страхования вкладов. "В частности, распространить ее на социально значимые некоммерческие организации, счета ТСЖ на капитальный ремонт и в отдельных случаях увеличить страховые выплаты до 10 млн рублей", - сказала Набиуллина.

Кроме того, она попросила депутатов законодательно расширить спектр услуг, доступных через биометрию. Ведь надо расширять дистанционные формы обслуживания, и не только в ситуации пандемии. Также глава ЦБ обратилась к депутатам с просьбой внести изменения в закон об ОСАГО. По ее словам, следует временно разрешить покупать полисы "автогражданки" без техосмотра. "Мы дали такие рекомендации страховым компаниям, но, конечно, нужны изменения на уровне законодательства", - добавила она.

Было бы правильно расширить страхование вкладов на социальные НКО и счета ТСЖ

Помимо этого, Набиуллина подчеркнула необходимость принятия закона о блокировке мошеннических сайтов в финансовой сфере, поскольку на фоне распространения коронавирусной инфекции в России вырос объем попыток кибермошенничества. Например, предлагают людям якобы реструктуризацию займов, привела пример она. Законопроект на эту тему был внесен еще в 2018 году, но до сих пор не дошел до второго чтения. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заверил, что в Госдуме ускорят работу над указанными законопроектами. Для проработки предложений Центробанка будет создана рабочая группа под руководством зампреда ГД Алексея Гордеева.

Свои предложения по поддержке граждан, бизнеса и банковского сектора высказали представители всех фракций Госдумы. В частности, глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов предложил пересмотреть порядок определения суммы кредита, подпадающего под режим кредитных каникул. По его мнению, эта сумма должна определяться "на основании остатка задолженности на месяц подачи заявления, а не на первоначальную сумму".

Фото: Photoxpress
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"Гражданин мог взять один миллион рублей некоторое время назад, сейчас осталось 100 тысяч, и он не может получить поддержку в самый сложный для себя период. А тот, кто взял 200 тысяч два месяца назад, поддержку получить может, - привел он пример. - Это вопрос справедливости и в отношении тех, кто долго и дисциплинированно исполнял взятые на себя обязательства, но в последний момент оказался в сложной ситуации". Как рассказали в пресс-службе фракции ЕР, Набиуллина согласилась с необходимостью предоставления кредитных каникул, исходя из остатка задолженности по кредиту, а не изначальной суммы.

В совещании также участвовали представители банковского сообщества. Так, глава ВТБ Андрей Костин попросил доработать законопроект по отмене банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ. "Идея, конечно, благая, но мы озабочены тем, что комиссии сохранятся, но взимать их будут ТСЖ, ЕИРЦ и другие структуры-посредники", - отметил он. "Мы дополнительно изучаем этот вопрос, - отреагировал Вячеслав Володин. - И считаю возможным здесь доработать подходы, которые ранее принимались". Он выразил надежду, что вместе с представителями ЦБ и банковского сообщества удастся выйти на сбалансированное решение, ведь важно защитить интересы малообеспеченных граждан.

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