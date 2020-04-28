В Госдуме предложили открыть парки при условии соблюдения гражданами дистанции

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил главам регионов открыть зеленые зоны населенных пунктов для посещения граждан.

Парламентарий, которого цитирует пресс-служба "СР", напомнил, что парки и скверы закрыты во многих регионах в рамках ограничительных мер.

- Между тем, сидение в тесных душных квартирах никому еще здоровья не прибавляло и иммунитет не укрепляло, - отметил он. - Не будем забывать, что солнце, воздух и вода, на самом деле наши лучшие друзья - особенно для детворы.

При этом соблюдать дистанцию куда проще в парке, чем в банке или магазине, поделился мнением Миронов.

Лидер СР уточнил, что речь не идет о пикниках и шашлычных посиделках. По его оценке, аттракционы, разные закусочные в парках должны быть закрыты.

- Но утренние пробежки, скандинавская ходьба, просто прогулки на природе сегодня не просто допустимы, а необходимы для охраны здоровья населения, - подчеркнул он.

Особенно это актуально, когда налаживается погода, добавил Миронов.