В Киргизии отменили массовые мероприятия в честь 75-летия Победы

На заседании Совета безопасности Киргизии было принято решение об отмене массовых мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-службы президента республики. Причиной тому сложная эпидемиологическая обстановка.

Между тем президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков поручил министерствам и ведомствам уделить особое внимание ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Одной из таких мер станет их материальная поддержка: ветераны ВОВ получат единовременное пособие в размере 75 тысяч сомов, что соответствует 75 тысячам рублей.

Кроме того, 75-летие Победы будет широко освещаться в местных средствах массовой информации. Акция "Бессмертный полк Киргизстан" впервые в истории страны пройдет в режиме онлайн.

В преддверии юбилея Победы ассоциация "Славянская диаспора Джалал-Абадской области" и общественный фонд "Единство" разработали памятный знак "Дети войны". Идею поддержали полномочное представительство правительства в Джалал-Абадской области, мэрия города. Знак планируется вручать тем, чье детство пришлось на военные годы.