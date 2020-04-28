В Киргизии ряд предприятий возобновят работу в режиме ЧП

Сегодня в Киргизии состоялось заседание Совета безопасности с участием президента страны Сооронбая Жээнбекова. Одно из принятых решений - возобновление в режиме чрезвычайного положения, которое продолжится в ряде регионов республики до 11 мая 2020 года, работы ряда предприятий.

"В плане по возобновлению деятельности субъектов экономики в условиях чрезвычайного положения будут указаны конкретный список объектов, число их сотрудников, время работы и способы доставки сотрудников до рабочего места. Вместе с этим некоторые ограничения останутся без изменений. К примеру, запрет на проведение культурно-массовых мероприятий, торжеств останется в силе. Вузы и школы продолжат обучение в дистанционном режиме. Санитарно-карантинные посты, установленные на въездах и выездах территорий, где было введено чрезвычайное положение, продолжат функционировать", - говорится в решении Совбеза.

Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на важность сохранения санитарно-эпидемиологической безопасности на объектах экономики, где будет возобновлена деятельность.

Совбез также принял решение о сокращении в республике числа блокпостов. Ранее сообщалось также о сокращении комендантского часа.

Кстати, с 30 апреля по 5 мая 2020 года закрывается контрольно-пропускной пункт (КПП) "Иркештам", расположенный на киргизско-китайской границе. По информации Государственной пограничной службы КР, КПП закрывается по инициативе Китая в связи с празднованием в КНР Дня труда.