В Китае за сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом

В Китае за минувшие сутки выявлены всего шесть человек с коронавирусом. Трое заразившихся недавно прибыли из-за границы. Еще три локальных случая инфицирования зарегистрированы на северо-востоке страны - в провинции Хэйлунцзян.

Комитет по вопросам здравоохранения КНР сообщил, что число пациентов с COVID-19 в медицинских учреждениях за сутки сократилось примерно на 10 процентов, никто не умер. Всего в больницах проходят лечение 648 человек, 50 из них - в тяжелом состоянии.

Летальные исходы от осложнений, вызванных коронавирусом, в Китае не фиксируются уже много дней. Экономика страны уверенно восстанавливается после спада в первом квартале. Все больше ресторанов и туристических достопримечательностей открываются для посетителей. Однако все еще действуют особые правила, регламентирующие поведение в общественных местах, сообщает ТАСС.