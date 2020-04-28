В компьютерах для дистанционного обучения нуждаются 950 тыс. школьников

Министерство просвещения провело ревизию технического оснащения каждого кабинета в каждой российской школе. У ведомства есть вся информация, насколько любой школьный кабинет готов для реализации условий дистанционного обучения. Более того, такой мониторинг проводится и среди школьников - насколько они обеспечены техникой.

- Мы решаем задачу обеспечения компьютерной техникой учащихся, и в первую очередь - выпускников 9 и 11 классов, которые готовятся к государственным экзаменам, итоговой аттестации, - рассказал на Московском международном салоне образования замминистра просвещения Дмитрий Глушко. - Сегодня у порядка 950 тысяч школьников есть потребность в компьютере, чтобы они в домашних условиях имели возможность присоединиться к дистанционному уроку.

По словам Дмитрия Глушко, за последние две недели в рамках благотворительной акции "Помоги учиться дома", запущенной вместе с АСИ и "Единой Россией", уже порядка 150 тысяч компьютеров переданы школьникам, учителям.

- Достаточно большое количество компаний включилось в эту историю. Уверен, что еще несколько сотен тысяч школьников в нашей стране получат возможность в домашних условиях в дальнейшем продолжать обучение, используя технические современные средства коммуникации, - добавил Дмитрий Глушко.