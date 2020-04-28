В Кремле назвали единственный путь урегулирования в Ливии

В Москве продолжают считать, что единственный способ достичь урегулирования ситуации в Ливии - политико-дипломатический, путем переговоров всех сторон, и остаются в контакте со всеми участниками ливийского процесса.

"В Москве по-прежнему убеждены, что единственное возможное урегулирование в Ливии может быть на рельсах политико-дипломатического общения между всеми сторонами, прежде всего, конфликтующими", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление главы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, что управление страной переходит к армии.

"Россия продолжает оставаться в контакте со всеми участниками ливийского процесса. Других вариантов урегулирования ливийской проблемы нет", - заключил представитель Кремля.