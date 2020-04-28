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28.04.2020 19:37
Рубрика: Общество

В Минздраве назвали число пациентов с пневмонией на интенсивной терапии

Текст: Евгений Гайва

В России на данный момент 1670 человек с пневмонией находятся на интенсивной терапии. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента России Владимира Путина по вопросам противодействия распространению коронавируса в регионах РФ.

"Реанимационные пациенты со всеми типами пневмоний, а их на 12 часов сегодняшнего дня в стране находилась 1670, которые получали интенсивную терапию, они находятся в том числе под контролем и с консультациями федеральных специалистов", - сказал Мурашко.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Он пояснил, что федеральные консультативные центры работают по всем основным направлениям. Потому удалось выработать единую тактику по ведению крайне сложных пациентов.

При этом медицинскую помощь в полном объеме получают все пациенты с онкологическими, сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями, подчеркнул Мурашко. Плановая и экстренная помощь также требуется и тем пациентам, которые находятся на гемодиализе. В этом случае она также оказывается в полном объеме.

В медицинских организациях проводятся специальные противоэпидемические мероприятия по профилактике заноса коронавирусной инфекции, отметил глава Минздрава.

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