В МВД определили, когда и как приземлять беспилотники

Новости

Видеооткрытка со словами благодарности медикам украсит Останкинскую телебашню 12:00
Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии коронавируса в России 11:56
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом 11:53
Жительница Калининграда прикурила сигарету от Вечного огня 11:48
На Таймыре восстановили аудиозапись с воспоминаниями защитников Диксона 11:46
В Брянской области число погибших пациентов с COVID-19 выросло до шести 11:43
В Петербурге актеры помогут школьникам справиться с программой по чтению 11:39
В некоторых регионах Киргизии продлят режим чрезвычайного положения 11:39
В Удмуртии работника завода убило строительным краном 11:39
В Севастополе опубликуют видеодневник Крымской наступательной операции 11:39
Пандемия не повлияла на работу Объединенного штаба ОДКБ 11:36
На Урале разработали первый в РФ курс реабилитации пациентов с COVID-19 11:33
В Москве начали раздавать еду нуждающимся 11:32
В Ленинградской области подтверждена первая смерть от коронавируса 11:32
Врач-эпидемиолог перечислил, какие органы человека поражает коронавирус 11:32
Вспышка COVID-19 в Дивеевском монастыре вызвана паломниками 11:29
В Татарстане умер первый пациент с COVID-19 11:28
До России добрался полноприводный Skoda Karoq, известны цены 11:28
Мишустин поручил проработать концепцию по снятию ограничений из-за COVID-19 11:27
Японию атаковали голодные крысы 11:25
В Сети набирает популярность флешмоб #АртОтветЗрителей 11:22
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19 11:21
ВДНХ подготовила виртуальную экскурсию по своей территории 11:20
В Ингушетии число умерших пациентов с коронавирусом достигло 19 11:20
Неврологи рассказали о пищевых предпочтениях для профилактики деменции 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 11:34
Рубрика: Происшествия

В МВД определили, когда и как приземлять беспилотники

Текст: Михаил Фалалеев
Беспилотные воздушные суда - именно такое название беспилотников приняли в МВД России - полицейские могут принудительно приземлить или даже сбить, а человека, управляющего этим аппаратом, задержать. Проект документа, где конкретно определено, в каких случаях производится такая вынужденная посадка, представлен для общественной экспертизы.
Фото: Артем Коротаев/ТАСС Фото: Артем Коротаев/ТАСС
Фото: Артем Коротаев/ТАСС

Приказ министра внутренних дел России должен будет утвердить порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве. Цель такого пресечения - защитить жизнь, здоровье и имущество граждан. Речь не идет о тотальном запрете полетов беспилотников. Рассматриваются лишь две общие ситуации - публичные массовые мероприятия и проведение неотложных следственных и оперативно-розыскных действий.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
Полицейским запретят украшения и чрезмерное использование парфюмерии

То есть, полицейские могут очень возражать, если беспилотный аппарат вдруг появится над людьми, собравшимися на праздничный или политический митинг, народное гуляние, костюмированное шоу или концерт на открытой площадке. Или же - над стадионом с открытыми трибунами во время матча, над гоночной трассой, вдоль которой - множество болельщиков.

И тут дело не только в опасении возможного теракта. Даже случайная поломка аппарата, например, потеря управления, может привести к беде. Действительно, падение в толпу с десятиметровой высоты конструкции, весом в несколько килограммов, даже без гранаты на борту, может кого-то покалечить и даже убить. А если такая железяка попадет в припаркованную рядом машину и вызовет пожар или взрыв?

Насчет следствия, розыска и задержания преступников - тоже понятно. Вряд ли оперативники позволят беспилотнику, если он не служебный, наблюдать и фиксировать свои действия. Во-первых, закрепленное в законодательстве понятие "служебная тайна" никто не отменял. И, во-вторых, с этого беспилотника вполне может транслироваться информация преступникам, на которых и идет охота.

Фото: Reuters
Росгвардия продлила сроки регистрации гражданского оружия

Проект документа вовсе не предполагает обязательного задержания человека, управляющего аппаратом. Так называемого внешнего пилота задержат, если у него нет разрешительных документов для полетов в данном районе. Например, журналисты или, скажем, профессиональные кинооператоры могут договориться с властями о проведении съемки.

Разумеется, обязательно задержат внешнего пилота, если тот находится в состоянии опьянения или не реагирует на законные требования сотрудника полиции о прекращении полета.

Прекратить полет полиция может, применив специальные технические средства для подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления. В крайнем случае, аппарат может быть поврежден или уничтожен.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин поручил проработать концепцию по снятию ограничений из-за COVID-19
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Оргкомитет "Токио-2020" не исключил отмену Олимпиады в 2021 году
Что нужно знать о штрафах из-за COVID-19
Разработана характеристика личности малолетнего преступника