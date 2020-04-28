В МВД определили, когда и как приземлять беспилотники

Беспилотные воздушные суда - именно такое название беспилотников приняли в МВД России - полицейские могут принудительно приземлить или даже сбить, а человека, управляющего этим аппаратом, задержать. Проект документа, где конкретно определено, в каких случаях производится такая вынужденная посадка, представлен для общественной экспертизы.

Приказ министра внутренних дел России должен будет утвердить порядок принятия решения о пресечении нахождения беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве. Цель такого пресечения - защитить жизнь, здоровье и имущество граждан. Речь не идет о тотальном запрете полетов беспилотников. Рассматриваются лишь две общие ситуации - публичные массовые мероприятия и проведение неотложных следственных и оперативно-розыскных действий.

То есть, полицейские могут очень возражать, если беспилотный аппарат вдруг появится над людьми, собравшимися на праздничный или политический митинг, народное гуляние, костюмированное шоу или концерт на открытой площадке. Или же - над стадионом с открытыми трибунами во время матча, над гоночной трассой, вдоль которой - множество болельщиков.

И тут дело не только в опасении возможного теракта. Даже случайная поломка аппарата, например, потеря управления, может привести к беде. Действительно, падение в толпу с десятиметровой высоты конструкции, весом в несколько килограммов, даже без гранаты на борту, может кого-то покалечить и даже убить. А если такая железяка попадет в припаркованную рядом машину и вызовет пожар или взрыв?

Насчет следствия, розыска и задержания преступников - тоже понятно. Вряд ли оперативники позволят беспилотнику, если он не служебный, наблюдать и фиксировать свои действия. Во-первых, закрепленное в законодательстве понятие "служебная тайна" никто не отменял. И, во-вторых, с этого беспилотника вполне может транслироваться информация преступникам, на которых и идет охота.

Проект документа вовсе не предполагает обязательного задержания человека, управляющего аппаратом. Так называемого внешнего пилота задержат, если у него нет разрешительных документов для полетов в данном районе. Например, журналисты или, скажем, профессиональные кинооператоры могут договориться с властями о проведении съемки.

Разумеется, обязательно задержат внешнего пилота, если тот находится в состоянии опьянения или не реагирует на законные требования сотрудника полиции о прекращении полета.

Прекратить полет полиция может, применив специальные технические средства для подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными воздушными судами, воздействия на их пульты управления. В крайнем случае, аппарат может быть поврежден или уничтожен.