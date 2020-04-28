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28.04.2020 11:39
Рубрика: В мире

В некоторых регионах Киргизии продлят режим чрезвычайного положения

Текст: Любовь Борисенко (Бишкек)

В Киргизии в ряде регионов продлят режим чрезвычайного положения. Такое решение было принято 28 апреля на заседании Совета безопасности КР с участием президента Сооронбая Жээнбекова.

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О текущей ситуации с распространением коронавирусной инфекции и эффективности борьбы с ней членам совбеза доложили вице-премьер-министр Кубатбек Боронов и министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

"Учитывая эпидемиологическую ситуацию, режим чрезвычайного положения будет продлен в городах Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Ат-Башинском районе Нарынской области до 10 мая. На остальных территориях, где будет снято чрезвычайное положение, будет сохранен режим чрезвычайной ситуации", - говорится в официальном сообщении пресс-службы президента КР.

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Правительству и всем государственным органам предписано продолжить реализацию антикризисных мероприятий, рекомендованных совбезом КР. При внесении изменений в план совбез рекомендовал кабмину учитывать мнения комендатур, предложения местных властей по послаблениям для бизнеса.

30 апреля 2020 года вопрос о продлении режима ЧП будет рассмотрен парламентом страны.

Изначально режим чрезвычайного положения был введен в Киргизии на основании указа президента Сооронбая Жээнбекова с 22 марта по 15 апреля 2020 года. Однако в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавирусной инфекции действие ЧП было продлено до 30 апреля 2020 года.

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