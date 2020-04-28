В ООН заявили о необходимости охраны труда работников в условиях пандемии

Возвращение персонала компаний на рабочие места после смягчения ограничений, связанных с пандемией коронавируса, должно сопровождаться строгими мерами в сфере трудовой безопасности. Об этом говорится в заявлении Международной организации труда (МОТ) - специализированного учреждения ООН.

МОТ призвала правительства уделить первостепенное внимание предотвращению опасности распространения коронавируса на рабочих местах. Иначе страны столкнутся "с весьма реальным риском новой вспышки вируса" и "второй волной заражения", цитирует ТАСС. Особое внимание следует уделить охране труда на "передовой линии" борьбы с COVID-19 - врачей, медсестер, сотрудников чрезвычайных служб, персонала розничной торговли и служб уборки помещений.

После смягчения ограничений властям и работодателям рекомендуется провести серию конкретных мероприятий. Среди них - уменьшение физического взаимодействия между сотрудниками или работниками и посетителям, соблюдение дистанции, улучшение вентиляции помещений, проведение регулярной уборки, при необходимости обеспечение средствами защиты. МОТ отмечает и важность "поддержания психического здоровья персонала".