В Роспотребнадзоре заявили о снижении темпов прироста заражений COVID-19

По числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей Россия занимает почти 50 строчку в глобальном рейтинге стран, где выявлен вирус.

Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на совещании с президентом России Владимира Путина.

"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, а эпидемиологические показатели считаются на 100 тысяч населения, сегодня составляет 63,7, и это почти пятидесятое место в общем рейтинге стран, если не считать по абсолютным цифрам, что совершенно правильно", - уточнила глава ведомства.

По ее словам, за прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза. И все благодаря ограничительным мерам. С 27 до 7 с небольшим процентов снизился ежедневный прирост инфицированных, отметила Попова.