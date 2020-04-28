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28.04.2020 19:13
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре заявили о снижении темпов прироста заражений COVID-19

Текст: Ольга Игнатова
По числу заразившихся коронавирусом на 100 тысяч жителей Россия занимает почти 50 строчку в глобальном рейтинге стран, где выявлен вирус.

Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала на совещании с президентом России Владимира Путина.

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"Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения, а эпидемиологические показатели считаются на 100 тысяч населения, сегодня составляет 63,7, и это почти пятидесятое место в общем рейтинге стран, если не считать по абсолютным цифрам, что совершенно правильно", - уточнила глава ведомства.

По ее словам, за прошедший месяц темп прироста числа инфицированных снизился в 3,5 раза. И все благодаря ограничительным мерам. С 27 до 7 с небольшим процентов снизился ежедневный прирост инфицированных, отметила Попова.

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