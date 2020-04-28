В России на 20 процентов упала посуточная аренда

Каждый пятый арендодатель в России перевел свою недвижимость из посуточной в долгосрочную аренду из-за карантина, сообщили "РГ" в Авито Недвижимость.

За последние 2 месяца свои объекты из посуточной в долгосрочную аренду перевело 20% арендодателей. Так как в собственности некоторых владельцев находился не один объект, общая доля их объявлений составила 31,5%.

Объем предложения сильнее всего просел в туристических и деловых центрах. В Санкт-Петербурге от долгосрочной аренды отказалось 69,3% арендодателей, в Ленинградской области - 50,4%, Москве - 43%, Татарстане - 35,9%, Московской области - 31,6%, Краснодарском крае - 30,4%, Крыму - 20,3% и Приморском крае - 16,1%.

"Ограничение передвижения граждан и, как следствие, снижение туристического потока и количества деловых поездок в стране, привели к временному снижению спроса. Теперь люди отдают предпочтение средне- и долгосрочной аренде", - поясняет Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды Авито Недвижимости.

После снятия карантинных мер, можно ожидать возвращения посуточных объектов на рынок в полном объеме. Внутренний туристический поток вырастет раньше, чем внешний, потому что стабильное авиасообщение между странами будет восстанавливаться пошагово. Кроме того в условиях снижения доходов люди начнут экономить на отелях и гостиницах, выбирая квартиры. Некоторые арендодатели уже сейчас принимают заказы на будущее.