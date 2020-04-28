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Текст:   Марина Трубилина 
17:53 28.04.2020

В России сильнее всего собираемость платежей снизилась за вывоз мусора

Самая низкая собираемость платежей отмечается за вызов мусора В апреле больше всего "просели" платежи за вывоз мусора
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Платежи за жилищно-коммунальные услуги в апреле снизились на 30-50%, считают специалисты НП "ЖКХ Контроль".

Фото: iStock
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Организация ведет мониторинг проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства в условиях эпидемии коронавируса. Полная информация о платежах за апрель будет доступна только в мае, однако уже сейчас эксперты прогнозируют снижение платежей в среднем на 30-50%. В Забайкальском крае падение сборов за март оценивается в 25-30%, в Приморском крае - на 28-35%, в Адыгее - на 20-25%, в Ярославской области - на 10-20%.

Количество тех, кто не готов оплачивать ЖКУ онлайн, продолжает оставаться высоким, отмечают в "ЖКХ Контроль". В начале апреля в Волгоградской, Омской областях, Карелии, Санкт-Петербурге, Улан-Удэ были большие очереди в почтовые отделения, что опасно с точки зрения распространения инфекции. В сельской местности падение платежей существенно выше, чем в городе. Различаются сборы и у различных поставщиков услуг. Ниже всего собираемость платежей у операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (впрочем, и ранее отрасль по ряду причин демонстрировала относительно низкую собираемость платежей по сравнению с другими поставщиками коммунальных услуг).

Вместе с тем некоторые поставщики услуг и управляющие компании поддерживают жителей в условиях пандемии, предоставляя им скидки или "обнуление" платы. К примеру, в Санкт-Петербурге управляющая компания нескольких жилых комплексов объявила, что собственникам квартир старше 65 лет в ее домах не будут в апреле начислять квартплату, бесплатными будут все жилищно-коммунальные услуги, включая тепло, водоснабжение и водоотведение.

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