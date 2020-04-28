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В Россию пришли два новых недорогих смартфона Samsung. Цены

Текст:   Антон Благовещенский
28.04.2020,  
15:35
Смартфон Galaxy A41. Фото: Samsung Смартфон Galaxy A41. Фото: Samsung
Смартфон Galaxy A41. Фото: Samsung

Компания Samsung объявила о старте продаж в России двух новых смартфонов Galaxy A31 и Galaxy A41, относящихся к средней ценовой категории. Аппараты получили тонкорамочные дисплеи и емкие аккумуляторы.

Оба смартфона оборудованы процессором MediaTek Helio P65 и 4 Гб оперативной памяти, а также поддерживают бесконтактные платежи Samsung Pay.

Смартфон Galaxy A41. Фото: Samsung

Galaxy A31 имеет 6,4-дюймовый экран AMOLED, A41 - 6,1-дюймовый. Постоянная память модели A31 составляет 64/128 Гб, у A41 предусмотрен только вариант на 64 Гб.

Что касается камер, то у A31 она четырехмодульная (основной, ультраширокоугольный, макро и портретный), у A41 - трехмодульная (основной, ультраширокоугольный и макро). Разрешение камер - 48 Мп.

Заметные различия у моделей в емкости аккумуляторов. Galaxy A31 имеет батарею емкостью 5000 мАч, емкость аккумулятора A41 составляет 3500 мАч. Оба аппарата поддерживают быструю зарядку на мощности 15 Вт (зарядное устройство в комплекте).

Модели работают на фирменнной оболочке Samsung One UI 2.0, базирующейся на Android 10.

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Galaxy A31 - более дешевый. В "базе" он стоит 17990 рублей (версия с 64 Гб), а за 128-гигабайтную версию нужно будет заплатить 19990 рублей. Смартфон Galaxy A41 стоит 19990 рублей за версию с 64 Гб.

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