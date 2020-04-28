В Сети набирает популярность флешмоб #АртОтветЗрителей

Зрители, которые уже несколько недель наслаждаются онлайн-трансляциями лучших спектаклей ведущих театров страны, решили дать свой ответ. Каждый поклонник театрального искусства может записать видеообращение любимому театру, режиссеру или актеру и выложить его в социальных сетях с хештегом #АртОтветЗрителей. Креативность, яркость и неожиданность только приветствуются.

Инициатором этой народной акции стал журнал "Театрал", являющийся учредителем Премии зрительских симпатий "Звезда театрала".

"Московские театры очень соскучились по зрителю. Об этом можно судить по многочисленным постам актеров, режиссеров и директоров в социальных сетях. Но мы уверены, что и зрители тоже соскучились по театральной жизни", - цитирует организаторов ТАСС.

Новый флешмоб, не сомневаются они, поможет всем стать чуть ближе друг к другу, несмотря на самоизоляцию. Признаваться в любви и говорить спасибо можно в любой креативной форме - поэтической, музыкальной, драматической и даже сатирической.

Авторы лучших роликов получат очень ценный для всех самоизолированных приз - приглашение на первые спектакли театров, которые вновь откроют свои двери после завершения пандемии.

Если вы готовы побороться за победу, то нужно выполнить простые условия: ролик должен быть снят в горизонтальной форме и по хронометражу не превышать одной минуты. Конкурс продлится с 27 апреля по 31 мая. Каждую неделю редакция журнала будет выбирать пятерых счастливчиков, ориентируясь на количество просмотров и лайков.

Лучшие ролики будут показаны на XIII Церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в начале декабря.