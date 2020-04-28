Новости

Видеооткрытка со словами благодарности медикам украсит Останкинскую телебашню 12:00
Вирусолог обозначил критерий завершения эпидемии коронавируса в России 11:56
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом 11:53
Жительница Калининграда прикурила сигарету от Вечного огня 11:48
На Таймыре восстановили аудиозапись с воспоминаниями защитников Диксона 11:46
В Брянской области число погибших пациентов с COVID-19 выросло до шести 11:43
В Петербурге актеры помогут школьникам справиться с программой по чтению 11:39
В некоторых регионах Киргизии продлят режим чрезвычайного положения 11:39
В Удмуртии работника завода убило строительным краном 11:39
В Севастополе опубликуют видеодневник Крымской наступательной операции 11:39
Пандемия не повлияла на работу Объединенного штаба ОДКБ 11:36
На Урале разработали первый в РФ курс реабилитации пациентов с COVID-19 11:33
В Москве начали раздавать еду нуждающимся 11:32
В Ленинградской области подтверждена первая смерть от коронавируса 11:32
Врач-эпидемиолог перечислил, какие органы человека поражает коронавирус 11:32
Вспышка COVID-19 в Дивеевском монастыре вызвана паломниками 11:29
В Татарстане умер первый пациент с COVID-19 11:28
До России добрался полноприводный Skoda Karoq, известны цены 11:28
Мишустин поручил проработать концепцию по снятию ограничений из-за COVID-19 11:27
Японию атаковали голодные крысы 11:25
В Сети набирает популярность флешмоб #АртОтветЗрителей 11:22
Начались клинические исследования лекарства от COVID-19 11:21
ВДНХ подготовила виртуальную экскурсию по своей территории 11:20
В Ингушетии число умерших пациентов с коронавирусом достигло 19 11:20
Неврологи рассказали о пищевых предпочтениях для профилактики деменции 11:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 11:22
Рубрика: Культура

В Сети набирает популярность флешмоб #АртОтветЗрителей

Текст: Наталья Лебедева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зрители, которые уже несколько недель наслаждаются онлайн-трансляциями лучших спектаклей ведущих театров страны, решили дать свой ответ. Каждый поклонник театрального искусства может записать видеообращение любимому театру, режиссеру или актеру и выложить его в социальных сетях с хештегом #АртОтветЗрителей. Креативность, яркость и неожиданность только приветствуются.

Инициатором этой народной акции стал журнал "Театрал", являющийся учредителем Премии зрительских симпатий "Звезда театрала".

Фото: РИА Новости
Театральная афиша недели: Какие спектакли посмотреть онлайн

"Московские театры очень соскучились по зрителю. Об этом можно судить по многочисленным постам актеров, режиссеров и директоров в социальных сетях. Но мы уверены, что и зрители тоже соскучились по театральной жизни", - цитирует организаторов ТАСС.

Новый флешмоб, не сомневаются они, поможет всем стать чуть ближе друг к другу, несмотря на самоизоляцию. Признаваться в любви и говорить спасибо можно в любой креативной форме - поэтической, музыкальной, драматической и даже сатирической.

Авторы лучших роликов получат очень ценный для всех самоизолированных приз - приглашение на первые спектакли театров, которые вновь откроют свои двери после завершения пандемии.

Если вы готовы побороться за победу, то нужно выполнить простые условия: ролик должен быть снят в горизонтальной форме и по хронометражу не превышать одной минуты. Конкурс продлится с 27 апреля по 31 мая. Каждую неделю редакция журнала будет выбирать пятерых счастливчиков, ориентируясь на количество просмотров и лайков.

Лучшие ролики будут показаны на XIII Церемонии вручения премии зрительских симпатий "Звезда театрала" в начале декабря.

Культура Театр

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Мишустин поручил проработать концепцию по снятию ограничений из-за COVID-19
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
Bloomberg: В мире намечается дефицит российской пшеницы
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США
Оргкомитет "Токио-2020" не исключил отмену Олимпиады в 2021 году
Как известные писатели проводят время в самоизоляции
Как писатели, артисты и мажоры лечатся в "простых" больницах