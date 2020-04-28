В США зафиксировано более миллиона случаев заражения COVID-19

В США количество инфицированных коронавирусом нового типа граждан превысило очередную психологическую отметку.

Согласно данным американского Университета имени Джонса Хопкинса, отслеживающего динамику пандемии, точное число заболевших COVID-19 американцев к вечеру 28 апреля составило 1 миллион и 2 тысячи человек.

По этому показателю США прочно занимают первое место в мире. На втором месте Испания с 232 тысячами подтвержденных случаев заболевания, а на третьем - Италия с 201 тысячей.

Сообщается, что на текущий момент более 57 тысяч граждан США умерли от коронавируса.