В столичной полиции опровергли наличие плана по составленным протоколам

В пресс-службе ГУ МВД по Москве опровергли сообщения о требуемом числе протоколов за нарушение режима самоизоляции.

В некоторых СМИ утверждалось, что московские полицейские патрули выполняют якобы спущенный руководством план по количеству задержаний нарушителей, намекая на возрождение практики пресловутой "палочной системы".

На самом деле задача полицейских - предотвратить нарушения, разъяснить людям необходимость выполнять режим самоизоляции, остаться дома. Большое количество протоколов - это не результат хорошей работы, а наоборот, показатель плохой профилактики, отметили в пресс-службе.