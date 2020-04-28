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28.04.2020 16:01
Рубрика: В мире

В Торонто расширят тротуары из-за COVID-19

Текст: Алексей Чуриков

В Торонто, столице канадской провинции Онтарио, власти приняли решение о расширении тротуаров на некоторых улицах города. Это делается для того, чтобы пешеходы смогли соблюдать правила социального дистанцирования в условиях эпидемии коронавируса нового типа. Власти прислушались к просьбам горожан и начнут притворять эти изменения в жизнь точечно, начиная с наиболее узких и загруженных тротуаров.

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В качестве "жертвы" для получения дополнительного пространства выступят обочины автомобильных дорог, а также полосы, специально отведенные под общественный транспорт. Проезжая часть будет отгорожена от автомобильного транспорта таким образом, чтобы пешеходы могли безопасно перемещаться по проезжей части.

Внимание властей города на проблему с дистанцированием в Торонто привлекло исследование аналитической фирмы Ratio.City, которая опубликовала карту города, наглядно продемонстрировав самые узкие пешеходные зоны города. Оказалось, что более двух третей тротуаров города не шире 2,5 метра, что не позволяет пешеходам расходиться на безопасной друг от друга дистанции.

На эту проблему также обращали внимание сами горожане, порой, в очень необычной форме. Так, еще в середине апреля житель Торонто Даниель Ротстейн, специалист по городскому планированию, изобрел "машину для дистанцирования" - кольцо диаметром 4 метра, опоясывающее тело человека. Прогулка в этом кольце по городу наглядно показала, что соблюдать дистанцию в 2 метра в Торонто довольно сложно.

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