В Венской опере объявили планы переустройства театра

Карантин застал Венскую государственную оперу на перепутье. Десятилетнее директорство Доминика Мейера, контракт которого завершался в конце этого сезона, оказалось оборвано. Когда стало известно, что, по решению правительства, закрытый в середине марта театр уже не откроется до конца сезона, Мейер написал в Facebook, что сердце его разрывается от того, что ему не удастся попрощаться с коллективом и публикой - отмененными оказались не только последние премьеры, включая постановку оперы Моцарта "Так поступают все" под управлением Риккардо Мути, но и запланированный прощальный концерт.

В этих условиях, полных неизвестности относительно того, когда и как артисты смогут начать репетировать и выступать, а зрители и слушатели прийти в зал, новое руководство театра - вступающий на пост директора Богдан Рошчич и главный дирижер Филипп Йордан - презентовали амбициозный план сезона 2020/21, а вместе с ним и программу задуманного ими радикального переустройства этого ведущего института оперного мира.

На будущий сезон запланированы рекордные десять премьер, из которых только два спектакля будут абсолютно новыми, в том числе новый "Парсифаль" в постановке Кирилла Серебренникова в апреле 2021 года на смену относительно новой постановке Алвиса Херманиса, идущей в Вене с 2017 года. К ним добавляются две копродукции и шесть переносов на венскую сцену нашумевших за минувшее двадцатилетие радикальных произведений "режиссерской оперы" - таких, как "Евгений Онегин" Дмитрия Чернякова 2006 года из Большого театра, "Кармен" Каликсто Биейто, поставленный уже на 29 сценах мира, и "Макбет" Барри Коски из Цюриха. И чтобы довершить послание миру об отрицании минувшего десятилетия Мейера, возрождаются две старые постановки из запасов Венской оперы - "Свадьба Фигаро" Жан-Пьера Поннеля и "Электра" Гарри Купфера, а бывшие до недавнего времени в репертуаре спектакли, соответственно, 2011 и 2015 года постановки, списываются в архив. К удовлетворению одних, отчаянию других и беспокойству третьих можно с уверенностью сказать, что Венская опера не будет прежней.

Новый директор, назначенный три года назад и пришедший в театр из индустрии грамзаписи - его последней должностью было управление студией SonyClassic в Нью-Йорке - собирался провести презентацию не в рамках обычной пресс-конференции, но на основной сцене, с публикой в зале и артистами на сцене. Получилось совсем иначе: в телевизионной передаче, при пустом зале. И, отвечая на первый вопрос ведущего, когда театр вернется к нормальной работе и уверен ли он, что его планам суждено полностью сбыться, сказал: "Честный ответ - никто не знает. Все, что я могу сказать, - это что Венская опера снова откроется и что мы сделаем все для того, чтобы при любых сценариях, она вернулась на высшем уровне своих возможностей".

Планы на будущий сезон, в том числе с постановкой сразу столь многих "чужих" спектаклей, Рошчич объяснил задачей "разом обновить наиболее исполняемый репертуар - и музыкально, и сценически". А в плане на пять лет - на этот срок назначаются директора Венской оперы - он собирается каждый сезон делать собственную премьеру одной оперы Моцарта, одной оперы Вагнера и одной оперы XX-XXI веков. И "открыть театр" для разной публики, в том числе и той, которая никогда раньше в нем не была.

Важной новацией становится и появление в театре главного дирижера - или, как его называют в немецкоязычном мире, "генеральмузикдиректора". С 2014 года, когда Франц-Вельзер Мёст ушел в отставку с этого поста, Мейер единолично руководил всеми аспектами деятельности театра. Теперь швейцарский дирижер Филипп Йордан, который до недавнего времени возглавлял Венский симфонический оркестр наряду со своей работой в парижской Национальной опере, будет не только стоять за пультом в ключевых спектаклях, но и вести всю музыкальную часть, находясь в Вене, по словам Рошчича, "более половины сезона".

Как сказал сам Йордан, который участвовал в презентации по телемосту из Парижа, краеугольным камнем совместной с Рошчичем работы они выбрали создание "моцартовского ансамбля". Ожидается, что в последующие годы Барри Коски поставит на венской сцене весь "цикл Да Понте" - "Свадьбу Фигаро", "Так поступают все" и "Дон Жуана", а певцы, которые соберутся в театре уже в этом сезоне, станут в дальнейшем частью этого ансамбля.

А пока уже 7 сентября Йордан должен встать за пульт первой премьеры - "Мадам Баттерфляй" Пуччини с Асмик Григорян в главной партии в известной постановке оскароносца Энтони Мингелла, впервые появившейся в 2005 году в Английской национальной опере, а затем с успехом шедшей в Нью-Йорке. И прямо на следующий день, 8 сентября, - "Электра" Рихарда Штрауса в восстановленной режиссуре Гарри Купфера, когда за пультом будет Франц-Вельзер Мёст. Достаточно символично: спектакли уже ушедших из жизни режиссеров с двумя главными дирижерами за пультом - прошлым и нынешним. Насколько реальны такие планы в условиях продолжающихся эпидемических ограничений? Йордан говорит, что не знает, смогут ли собраться артисты, и туманно намекает на то, что у театра есть запасные планы.

Следующая премьера - 12 октября. Опера Моцарта "Похищение из Сераля", которая не шла в Вене с 2000 года, будет перенесена из Штутгарта режиссером Хансом Нойенфельсом. А 25 октября - "Евгений Онегин" Чайковского в вызвавшей когда-то бурные споры московской постановке Дмитрия Чернякова. За пультом - чешский дирижер Томаш Ханус. Онегина будет петь Андре Шуэн, Татьяну - Тамуна Гочашвили, Ленского - Богдан Волков, Ольгу - Анна Горячева.

В ноябре ожидается первая балетная премьера - балет Mahler, Liveпоставит новый руководитель Венского государственного балета Мартин Шлэпфер.

А 13 декабря - представление оперы немецкого композитора Ханса Вернера Хенце (1926-2012) по роману Юкио Мисима "Моряк, который разлюбил море" - первая из обещанных Рошчичем современных опер. В декабре же Йордан продирижирует восстановленным "Кавалером розы" Рихарда Штрауса в классической венской постановке Отто Шенка, а 24 января встанет за пульт в другом важном восстановлении - давней венской "Свадьбы Фигаро" Жана-Пьера Поннеля, возвращающейся вместо неудачной, прямо скажем, версии, шедшей здесь с 2011 года.

Анита Рачвелишвили и Чарльз Кастроново ожидаются 6 февраля в ставшей уже классикой современной оперной сцены постановке "Кармен" Бизе испанского режиссера Каликсто Биейто, пережившей 29 сцен и докатившейся теперь на своих превратившихся в штамп пошарпанных автомобилях до венской сцены. А меньше чем через месяц, 4 марта Вену ждет "Травиата" в версии талантливого молодого режиссера Саймона Стоуна, удивившего прошлым летом Зальцбург своей "Медеей". Эту "Травиату" с южноафриканской сопрано Претти Йенде в главной партии уже видел Париж минувшей осенью, а теперь копродукция Парижа и Вены должна появиться в австрийской столице, где последние годы живет Стоун.

Но главное событие ожидается в начале апреля, когда - по традиции, на Страстной седмице и в Пасху, здесь будет представлен "Парсифаль" Рихарда Вагнера. На сей раз - в новой версии Кирилла Серебренникова со звездным составом Йонас Кауфман - Людовик Тезье - Элина Гаранча. Злые языки уже успели испугаться того, что ждет публику в этой священной драме. А участники презентации Венской оперы отметили музыкальность культового режиссера, который пишет свои заметки артистам в партитуре. Характерно, что предыдущая постановка "Парсифаля" в Вене была сделана Алвисом Херманисом лишь четыре года назад и, хотя она и была раскритикована за свою поверхностность, такой скорый отказ от нее - еще один знак отрицания "эпохи Мейера" новым руководством театра.

В апреле - премьера "Фауста" Гуно в режиссуре Франка Касторфа с Бернаром де Бийи за пультом и Хуаном Диего Флоресом на сцене. В конце мая - "Коронация Поппеи" Монтеверди в постановке Яна Лауверса, памятной публике по Зальцбургскому фестивалю 2018 года. А 10 июня - новый для Вены "Макбет" Верди в цюрихской версии Барри Коски с Анной Нетребко и Лукой Сальси в главных партиях.

Свою дозу звезд театр будет исправно предлагать публике на протяжении всего сезона. Нетребко выйдет на венскую сцену еще и в "Тоске" в декабре. В январе на смену ей в этой любимой публикой опере выйдет Соня Йончева. А Йонас Кауфман, кроме "Парсифаля", ожидается еще и во французской версии "Дон Карлоса" в сентябре вместе с Ильдаром Абдразаковым и Игорем Головатенко. Другое звездное имя - Пласидо Доминго - стоит в афише сентября в "Симоне Бокканегре" вместе с Хиблой Герзмавой, а в январе - в "Набукко" Верди.

Имена видных российских певцов по-прежнему заметны в венской афише. Дмитрий Корчак несколько раз за сезон выйдет на сцену государственной оперы в "Доне Паскуале" Доницетти, в том числе вместе с Борисом Пинхасовичем, а Ирина Лунгу - в "Ромео и Джульетте" Гуно.

Новое руководство театра сильно сократило и обновило постоянную труппу театра, а также учредило молодежную программу. Из более тысячи соискателей выбрали двенадцать счастливцев, с которыми заключили контракты на два года, сообщил Рошчич. Многие привычные имена, в том числе российских артистов, исчезли из афиши. Но им на смену пришли новые, включая молодого российского баритона Сергея Кайдалова.

Отказавшись от детской сцены в подвальном театре на соседней улице, Венская опера поставит два спектакля для детей в своем знаменитом здании на Рингштрассе. Это "Севильский цирюльник для детей" на основной сцене и детская версия "Похищения из сераля" которая будет происходить в формате променада на лестнице и в разных фойе театра. Ни одна из прежних детских опер не осталась в репертуаре.

И еще одна немаловажная новация нового сезона: в программе появились дни, иногда и несколько в месяц, на которых написано "Закрыто на репетиции". При "конвейерной" работе этого оперного театра с крупнейшим в мире репертуаром, где при прежнем директорстве играли 280 спектаклей за 300 дней сезона, постоянно приходилось слышать жалобы на недостаток оркестровых и сценических репетиций. Будем считать, что эти репетиционные дни - часть установки нового руководства театра на качество.

- Мне никогда не нравилась идея оценивать такой институт, как Венская опера, по заполняемости зала, - сказал в телевизионной презентации Богдан Рошчич, заочно полемизируя со своим предшественником Мейером, который гордился тем, что зал был всегда заполнен. - Венская опера существует для того, чтобы быть великолепной, чтобы предлагать переживания абсолютно высшего уровня, которые никто больше предложить не может и без которых жизнь была бы бедной. А если вы это сделаете, то и зал у вас будет битком.