Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом COVID-19

Самым важным симптомом, который может свидетельствовать о коронавирусе в тяжелой форме, вопреки распространенному мнению, является не высокая температура или кашель.

Как рассказал в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1" главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев, таким симптомом можно считать одышку. Поэтому специалист посоветовал следить за своими ощущениями.

"Нехватка воздуха сигнализирует о более тяжелой форме заболевания", - отметил эксперт, посоветовав при появлении такого симптома обратиться за медпомощью с возможной госпитализацией.

Кроме того Сергей Авдеев подтвердил данные о том, что мужчины болеют коронавирусом чаще женщин. При этом процентное соотношение составляет 60 к 40.

Также пульмонолог подчеркнул, что пациентов COVID-19, болеющих в легкой форме, значительно больше, чем тех, кто тяжело болен. Поэтому нет необходимости госпитализировать всех больных коронавирусом. Большая часть таких пациентов может лечиться дома под медицинским наблюдением.