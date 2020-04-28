ВЦИОМ: 60% россиян поддерживают введение жестких мер для борьбы с COVID-19

Введение жестких ограничительных мер для борьбы с распространением коронавируса поддерживают 60% россиян. Такие данные приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения.

По данным опроса ВЦИОМ, чаще серьезные ограничения поддерживают люди старше 60 лет (70%). При этом за мягкие меры, которые менее губительны для экономики, но увеличивают сроки эпидемии и уровень смертности, выступают 25% респондентов. Чаще такой ответ дают люди в возрасте 18-24 лет (34%).

Половина опрошенных считает, что введенный режим самоизоляции в их регионе будет снят в течение мая, еще четверть полагает, что это случится в июне. 7% высказывали мнение, что это произойдет сразу после 30 апреля, уже во время майских праздников, еще 2% - к концу лета, 10% затруднились ответить.

По данным исследования, 48% в равной степени опасаются потери работы и болезни близких, треть опрошенных - 33% - отмечает, что опасность болезни кого-то из членов семьи для них более значима. За родных чаще беспокоятся молодые люди 18-24 лет (41%) или респонденты старше 60 лет (44%). Лишь 16% заявляют, что потеря дохода их пугает больше.