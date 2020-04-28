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28.04.2020 05:36
Рубрика: Власть

Вертолетчики РФ провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке

Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

Российские вертолетчики осуществляют воздушное патрулирование в районе проведения турецкой операции "Источник мира" в провинции Хасеке в Сирии. По словам командира экипажа Ми-35, они отслеживают, чтобы не было скопления отдельных пикапов, автомобилей незаконных формирований, а также наблюдают за порядком на трассе М-4, на сирийско-турецкой границе.

Фото: iStock
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Отмечается, что патрулирование ведется парой вертолетов. Основную задачу выполняет военно-транспортный Ми-8, его прикрывает ударный Ми-35. Патрулирование идет на высоте 50 метров. Полет длится два часа, после этого в небо поднимаются другие вертолеты. "На данном участке практически все чисто, никаких разрушений, воронок, следов применения авиационного вооружения", - цитирует ТАСС командира.

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, днем ранее было проведено одно воздушное патрулирование по маршруту с аэродрома Эль-Камышлы. Также состоялось очередное совместное российско-турецкое патрулирование по одному маршруту в провинции Алеппо, а подразделения военной полиции РФ проехали по трем маршрутам в провинциях Алеппо и Хасеке.

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