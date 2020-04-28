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28.04.2020 23:24
Рубрика: Власть

Сохраним, сбережем людей

В своем обращении к россиянам президент назвал высшей ценностью жизнь человека
Российская газета - Столичный выпуск № 93(8147)
Во вторник Владимир Путин обратился ко всем гражданам России. Президент объявил о решении провести 9 мая авиационный парад, а также напомнил о ценностях России. Жертвовать людьми ради спасения экономики в условиях эпидемии недопустимо, это не в "генетическом коде" россиян, заявил Путин на совещании с регионами по коронавирусу. "Российская газета" публикует стенограмму его выступления.
Владимир Путин: Перед нами сейчас стоит нравственный выбор. Фото: РИА Новости Владимир Путин: Перед нами сейчас стоит нравственный выбор. Фото: РИА Новости
Владимир Путин: Перед нами сейчас стоит нравственный выбор. Фото: РИА Новости

Обращаюсь ко всем гражданам России.

Для каждого из нас самое дорогое - это жизнь, здоровье близких, безопасность родителей и детей. Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы.

Фото: iStock
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При этом кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших - 48 тысяч человек, - это всего лишь 0,4 процента жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика.

Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких.

Понимаю, как это нелегко: и горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности. Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей. Накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: все наконец закончилось, все позади.

Тем более что за окнами весна, теплые, солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках.

И конечно, так и нужно сделать. Но прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться - как бы этого ни хотелось - от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок. Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно.

Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник - День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила - навсегда в наших сердцах.

9 Мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют.

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Мы помянем наших солдат Великой Отечественной, тех, кого уже нет с нами. И конечно, поздравим наших ветеранов. Даже если не сможем их обнять, найдем возможность сказать им самые теплые слова. Вместе с детьми, внуками посмотрим старые семейные фотоальбомы, расскажем им то, что когда-то слышали о войне, о ее событиях от наших родителей, от бабушек и дедушек, споем "День Победы", "Катюшу", "Землянку" - песни, которые любим и знаем наизусть. А все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш "Бессмертного полка".

Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего, вдвойне, для наших ветеранов.

Уважаемые друзья!

Пожалуй, впервые после войны весь мир проходит через столь трудные испытания. Конечно, с военными их и сравнивать нельзя. И слава богу! Но надо четко понимать: мы сегодня находимся в ситуации борьбы с врагом. И его опасность для жизни, здоровья, благополучия людей приуменьшать тоже нельзя. Ведь мы видим, какие тяжелые последствия во всем мире несет распространение коронавируса, делаем все возможное, чтобы его остановить.

Основной удар держат, конечно, наши медицинские работники. Они ежедневно рискуют своей жизнью, спасая других, призывают всех нас к осторожности, к выполнению требований самоизоляции. Они на настоящем медицинском фронте. Сражаются за всех нас. И их слово имеет особый вес для осознания крайней необходимости тех ограничений, которые введены.

Сохраним, сбережем людей. А все остальное приложится. Мы все обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику

Да, любые запреты, пусть даже оправданные, но нарушающие устоявшееся течение жизни, конечно, раздражают, даже злят. Но трудно согласиться, когда такое раздражение выливается в пренебрежение к окружающим, в самолюбование, в громкие слова об ущемлении личной свободы, конституционных прав.

И в этой связи хочу еще раз сказать о том, что лежит в основе принятых мною решений.

Безусловная ценность современной цивилизации - это, конечно, свобода. Свобода каждого гражданина. Но и жизнь каждого человека неповторима, является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить, для того чтобы человек радовался, любил, воспитывал детей, просто жил.

Напомню также известную формулу: свобода каждого ограничена свободой других. В борьбе с инфекцией она - эта формула - более чем уместна. Если же кто-то предпочитает иное поведение, то есть свою личную, ничем не ограниченную свободу поднимает выше интересов и свободы других людей, то сегодня он ставит под угрозу их жизнь. И в этом случае свобода превращается в безответственность, эгоизм и в определенном смысле в насилие над окружающими, может привести к немалым бедам.

И еще об одном - нравственном, моральном выборе, который стоит перед нами сейчас. В мире в целом, а порой и у нас в России, звучит мысль, что в первую очередь нужно думать об экономике, о материальном благополучии. И это, конечно, очень важно.

Но что в этой связи предлагается? Предлагается, по сути, идти вперед, перешагивая через все и через всех, ни на кого и ни на что не оглядываясь, по сути, не брать в расчет риски, связанные с эпидемией, и просто как можно быстрее отменить все ограничения. А если кто-то может заболеть - мол, пусть болеет, останется инвалидом или даже умрет, значит, такова его судьба. Словом, предлагается закон естественного отбора, где каждый - за себя.

Из истории и мировой литературы мы знаем, что в первобытные времена стариков, больных детей, ослабевших людей просто бросали ради выживания всего племени. Наверное, тогда просто не было иного выхода. Но мы живем в XXI веке. И скажу прямо: те, кто сейчас предлагает пожертвовать людьми, оставить их на произвол судьбы, по сути призывают вернуться к дикости и варварству.

Говорят, что в Древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня историки, археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако ей это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительная.

Безусловная ценность современной цивилизации - это свобода. Но и жизнь каждого человека является абсолютной ценностью, данной нам свыше. И мы обязаны ее защитить

Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слез рассказ Джека Лондона "Закон жизни". В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение зверям, оставляя их умирать. А старик отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код.

Потому что мы учились у наших предков абсолютно другому. С ценностями взаимопомощи, взаимовыручки, солидарности Россия живет тысячу лет. И сегодня они - главная опора нашей государственности. Мы получили их вместе с православием. Эти ценности лежат в основе и других религий народов России - ислама, буддизма, иудаизма. Философия любви к человеку помогла нам выстоять на протяжении веков. И сегодня от нашей с вами ответственности зависит судьба ближних, судьба других людей.

Вновь повторю: для нас сейчас главное - это люди, их жизнь. Иной выбор для нашего народа неприемлем. Твердо знаю, что так думает, поступает по совести абсолютное большинство из вас.

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Сохраним, сбережем людей. А все остальное приложится. Мы все обязательно поправим и наверстаем, одолеем этот коронавирус и со спокойным сердцем, все вместе поднимем экономику, укрепим благосостояние, обязательно поддержим тех, кто потерял работу, достаток, кому сейчас непросто, подставим плечо пострадавшим предприятиям, поможем им сохранить рабочие места, снова встать на ноги. Такие меры поддержки со стороны государства будут постоянно дополняться и расширяться.

А сейчас каждый наш, пусть даже небольшой, но все-таки реальный успех, тем более каждая спасенная жизнь укрепляют нашу надежду, уверенность в победе над эпидемией.

Мы заставим ее отступить. Жизнь обязательно наладится. И в наших силах сделать так, чтобы это произошло как можно скорее, чтобы мы не только преодолели нынешние испытания и невзгоды, но и создали надежные условия для будущего развития.

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