Власти Кипра начнут принимать туристов в июле

Экономика Кипра потеряет 1,5 миллиарда евро туристического дохода из-за отмены 60% всех заказов на отдых, но власти надеются спасти часть сезона. С таким заявлением выступил министр туризма Кипра Саввас Пердиос.

В интервью Financial Mirror он рассказал, что индустрия туризма может начать возрождение в июле с ограниченного приема гостей из других стран. Кипр рассчитывает на туристов из Германии, Швейцарии, Австрии, государств Северной Европы, Греции, Израиля и, возможно, Нидерландов, пишет РИА Новости.

Однако гостей из Великобритании и России, откуда на Кипр едет больше всего туристов, ждут на более позднем этапе. "Мы надеемся через несколько недель узнать, когда к нам смогут приехать из этих стран", - сообщил Пердиос.

Сейчас власти Кипра готовят законопроект, который позволит владельцам отелей и туроператорам выдавать государственные ваучеры клиентам, отменившим свою поездку на остров из-за коронавируса. Местные турагенты рассчитывают, что часть сезона может быть спасена, так как большинство бронирований на конец лета пока остаются в силе.