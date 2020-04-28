Во Франции заявили об эффективности лекарства от артрита в борьбе с COVID-19

Во Франции в ходе клинических испытаний доказали эффективность лекарства от ревматоидного артрита в борьбе со смертельным последствием заражения коронавирусом - гиперцитокинемией (цитокиновым штормом). Об этом сообщает французская больничная организация Assistance publique - Hopitaux de Paris (AP-HP).

Гиперцтокинемия - неконтролируемая активация имунных клеток посредством противовоспалительных молекул-цитокинов. В результате имунные клетки начинают каскадом высвобождать все новые цитокины, а те, в свою очередь, активизируют новые имунные клетки. В результате они разрушают не только ткани очага воспаления, но и соседние ткани. Реакция может распространиться на весь организм, приводя к системному воспалению, полиорганной недостаточности и смерти. В случае с коронавирусом цитокаиновый шторм может вызвать острую респираторную недостаточность, которая заканчивается летально.

Лекарство с действующим веществом тоцилизумаб, обычно применяемое для лечения ревматоидного артрита, было испытано в ходе эксперимента, в котором участвовали 129 человек. 65 из них принимали тоцилизумаб, другие 64 получали только обычное лечение.

Среди пациентов, принимавших тоцилизумаб, было зафиксировано меньше случаев необходимости применения аппарата ИВЛ, а также значительно меньшее число из этих больных скончались в течение двух недель после начала заболевания.

Данный эксперимент, как указано в публикации на сайте, должен быть подтвержден дополнительными исследованиями. При этом публикация на сайте APHP дает слишком мало данных, чтобы можно было судить об эффективности препарата, а группа испытуемых слишком незначительна для доказательных выводов.

Кроме того, вещество тоцилизумаб (иммунодепрессант, подавляющий цитокины ИЛ-6) не исключено, что подавляет противоопухолевую и противоинфекционную защиту организма, об этом сказано в инструкции по медицинскому применению препарата.

В настоящее время медики во всем мире испытывают в борьбе с коронавирусом самые разные препараты, которые, по идее, должны помочь справиться с Covid-19. Поскольку вся работа идет в авральном режиме, то появляется очень много поспешных публикаций, которые не имеют достаточной доказательной базы и не прошли должного обсуждения в научной среде. Однако эта информация может оказаться полезной при дальнейшей разработке лекарства против коронавируса.