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28.04.2020 13:19
Рубрика: Власть

Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским. В США, по его мнению, система медпомощи не соответствует той демократии, которую они проповедуют. Что особенно наглядно проявилось в период пандемии коронавируса. Заявления Володина и ответ Набиуллиной с совещания в видеоформате передает сайт ГД.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Глава нижней палаты отметил, что 27 млн граждан Америки не имеют медицинской страховки. А для того, чтобы подключиться к аппарату искусственной вентиляции легких, надо 72 тыс. долларов.

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- А выдают им по тысяче долларов, - продолжил Вячеслав Володин. - Вот вам, пожалуйста, действие этой страны, которая фактически бросила 27 млн граждан один на один с этой проблемой.

Он подчеркнул, что в России всем оказывается медицинская помощь. "Мы этим отличаемся", - констатировал спикер.

Он не стал отрицать, что медицина в США многого достигла - "где-то даже больше, чем наша". Однако система здравоохранения в Штатах не соответствует той демократии, которую они проповедуют, сделал вывод Володин.

Фото: Reuters
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- 27 млн человек выброшено, выброшено фактически за борт, - опять вспомнил он. - И поэтому такое большое количество смертей, потому что у них нет возможности воспользоваться медициной, потому что нет медицинской страховки.

Вячеслав Володин также отметил грамотный подход российских властей не только в здравоохранении, но и в сфере поддержки граждан, а также малого и среднего бизнеса.

- Наше правительство действует адресно, и я здесь его поддерживаю, - отреагировала Эльвира Набиуллина. - И то, о чем сказал Вячеслав Викторович, - это очень важно. Все-таки у нас деньги не безграничны, и важно, чтобы они пришли к тем, кто наиболее пострадал, наиболее уязвим.

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