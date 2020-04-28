Если в сложные времена обнажается человеческая сущность, то нам повезло - нас окружают хорошие люди. Я думаю об этом каждое утро, когда пробуждаются волонтерские чаты, где адреса пенсионеров, которым нужна помощь, расхватываются добровольцами за считаные минуты.

Добровольцы на "Кайене"

Волонтеры ходят за покупками для бабушек и дедушек, которые надолго заперлись в своих квартирах, соблюдая самоизоляцию. Бегают по магазинам, чтобы найти творожок того самого, единственно правильного производителя. Обзванивают аптеки в поисках необходимого лекарства. Этим хорошим людям помогают другие хорошие люди. Рестораны быстрого питания кормят волонтеров бесплатными обедами, АЗС снабжают топливными картами, торговцы на рынках дарят пакеты фруктов, фирма по прокату электросамокатов отдала свой простаивающий транспорт, сеть СТО объявила, что будет бесплатно обслуживать машины добровольцев.

- Я и сам волонтерил в первую неделю. Затем автосервисам официально разрешили работать, и времени на что-то другое уже не осталось, - рассказывает владелец сети СТО Антон Тарусин. - Тогда мы решили, что будем помогать самим волонтерам тем, что хорошо умеем делать, - автосервисом. Первым же автомобилем, который обслужили по волонтерской акции, стал... Porsche Cayenne.

- А что удивительного? - пожимает плечами хозяйка дорогой машины Ирина Германова. - Оказавшимся в самоизоляции пожилым сейчас сложно. Помочь им - наш долг. И еще это отличный пример детям. Наш четырнадцатилетний сын вначале изумился: "Мама, зачем тебе это волонтерство? Ты столько времени с утра до ночи работала, отдохни наконец". Но я объяснила, как нужна наша поддержка пенсионерам, особенно одиноким. И он проникся.

Маска, перчатки и настрой

Принято считать, что волонтерство - дело для студентов. И в обычной жизни, пожалуй, так и есть. Но сейчас все шиворот-навыворот. Среди тех, кто покупает продукты и мотается по аптекам, немало взрослых состоявшихся людей - просто, пока бизнес на паузе, они решили посвятить свободное время добрым делам. А вот управляют ими студенты: координируют работу по районам и одновременно дистанционно учатся.

Кровать для бабушки

Время от времени волонтеры совершают для своих подопечных маленькие чудеса.

Бабушка с Васильевского острова позвонила на "горячую линию", чтобы ей привезли немудреных продуктов.

И в беседе с девушкой, исполнявшей заказ, посетовала: кровать развалилась, спать приходится на полу. Уже через несколько часов у нее в комнате устанавливали новенькую кровать. Волонтеры стремительно скинулись, организовали покупку, срочную доставку и сборку.

Цветы для Инны Львовны

- У меня очень срочный заказ, - голос моего постоянного клиента срывается от волнения.

Список, который он мне диктует, прост: "Фэйри", пшенка, сметана… Я кладу трубку и недоумеваю, в чем такая срочность. Через несколько минут приходит sms: "Простите, не мог сказать вслух при жене. Самое главное - пять штук хризантем. У нас сегодня годовщина свадьбы - 59 лет".

Но все цветочные магазины сейчас закрыты. Размышляю над тем, как все-таки раздобыть букет людям, которые прожили вместе почти шестьдесят лет, И тут...

Когда я на кассе оплачиваю крупу и сметану, в зал вкатывают тележку со свежими розами. Все еще не веря в такое везение, беру бордовые.

Цену букета в счет не вношу. Пусть это будет моим маленьким вкладом в мир хороших людей.