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28.04.2020 21:09
Рубрика: Общество

Врач дал совет, как подготовиться к госпитализации при симптомах COVID-19

Текст: Ирина Невинная
Кардиолог, руководитель смены приемного отделения COVID-госпиталя в Университетской клинической больнице №1 Сеченовского медуниверситета, автор популярных книг о медицине и здоровье Антон Родионов ответил на своей странице в Facebook на самые часто встречающиеся вопросы о диагностике и лечении коронавирусной инфекции.
Фото: @avrodion / facebook.com Фото: @avrodion / facebook.com
Фото: @avrodion / facebook.com

- Короткий ковидный FAQ (frequently asked questions - часто задаваемые вопросы) по итогам первой недели работы.

У меня (моих родственников) выявили коронавирус. Как лечиться? У тебя ж наверняка есть тайный секрет!

Увы, у меня нет секрета. Коронавирусная инфекция по-прежнему не имеет специфического лечения. Надежды, возложенные на делагил/плаквенил, калетру и т.д., не оправдались. Показанием к госпитализации является не сам факт заболевания, а тяжесть его течения. Если вам становится физически очень плохо, нарастает одышка, тогда нужно вызывать скорую и ехать в больницу. Если самочувствие позволяет, можно сидеть дома.

Чем лечат в больнице?

Горстью достаточно бессмысленных таблеток, антикоагулянтами (препаратами для разжижения крови) и кислородом. Если ингаляция кислорода не помогает, переводят на искусственную вентиляцию легких. В этом случае прогноз очень плохой (смертность около 80%).

Фото: iStock
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Можно ли приехать в больницу самому, а не вызывать скорую?

Не нужно этого делать. Фонд ОМС отказывается оплачивать самотёк. Да, это неправильно, но пока правила игры такие. Вызывайте скорую. Не создавайте лишних проблем.

У меня отрицательный тест на COVID, а на КТ двусторонняя пневмония...

Чувствительность тестов на COVID крайне невелика (и очень зависит от правильности взятия мазка, а правильно его никто не берет). Чувствительность КТ во много раз выше. То есть уже в приемном увидев типичную картину, мы на 99,9% уверены в диагнозе. Данные мазков имеют статистическое (эпидемиологическое) значение, но совершенно не нужны для определения тактики лечения.

Я волнуюсь, вдруг у меня это... где я могу обследоваться?

Не надо. Сидите дома и волнуйтесь тихонечко. Любой очный контакт с медициной сейчас опасен инфицированием. Визит в поликлинику, в КТ-центр, вызов скорой подвергает вас риску заражения. Даже если у вас это..., лечить всё равно нечем (см пункт 1).

А вдруг у меня не ковидная пневмония, а обычная, а меня привезут в COVID-госпиталь. Я же заражусь.

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Да, это так. Мы стараемся на уровне сортировки минимизировать эти риски, но, действительно, пневмонию в нынешних условиях в обычный стационар не повезут. Впрочем, частота такой ошибки менее 1%, обычные внебольничные пневмонии сейчас очень редки (отличить их можно по КТ).

Сейчас много говорят о пользе антикоагулянтов при COVID. Может быть надо принимать их профилактически?

Не нужно. Антикоагулянты не предупреждают и не лечат саму инфекцию. Они позволяют разомкнуть цепочку патологических процессов, отвечающих за развитие осложнений.

Как подготовиться к госпитализации, если заболел?

Фото: iStock
Как отличить аллергию на пыльцу от первых симптомов COVID-19

Работа врачей с больными COVID-пневмонией имеет много отличий от нашей обычной практики:

* массовое поступление

* трудность общения с пациентом (возраст и тяжесть состояния пациента, наличие средств защиты у врача)

* привлечение к работе непрофильных врачей

У меня появилась большая просьба ко всем, кто в группе риска (а практика показывает, что не застрахован никто):

1) Если у вас есть хронические заболевания, заранее выпишите на ОДНУ страницу список своих диагнозов (по выпискам) и список регулярно принимаемых препаратов с дозами. Это очень поможет врачам в отделении, в частности, позволит просчитать риск лекарственных взаимодействий.

2) Заранее подготовьте все [регулярно принимаемые] лекарства с запасом на 3-4 недели для того, чтобы взять из с собой в стационар.

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